Inglaterra defiende el título con la vitola de favorita

Madrid, 5 feb (EFE).- La selección de Inglaterra defenderá su corona en el torneo de las Seis Naciones de rugby, la competición estelar del Hemisferio Norte, a cuya edición 2021 se presenta con la vitola de favorita.

El conjunto que dirige el australiano Eddie Jones recuperó el cetro en el convulso 2020 después de tres años gracias a su mejor diferencia de puntos respecto a Francia.

El XV de la Rosa se levantó de la derrota en Saint Denis en la primera jornada y acabó por llevarse el torneo más largo de los tiempos, que concluyó en octubre a causa de la covid-19, que obligará a comenzar la presente edición a puerta cerrada.

La pandemia asoma de nuevo como factor a tener muy en cuenta dentro y fuera de los terrenos. Las autoridades gubernamentales y sanitarias serán las que marquen casi día a día el devenir de la competición y si acaba por permitirse en algún caso la entrada de público a las gradas.

El torneo comenzará este sábado a partir de las 15.15 (14.15 GMT) en el Olímpico de Roma con el duelo entre Italia y Francia, la gran aspirante a relevar en el palmarés a Inglaterra.

El conjunto de Fabien Galthie, con jóvenes y brillantes jugadores, tiene como el resto de equipos, notables bajas, principalmente las de Romain Ntamack y Virimi Vakatawa.

Aún así, tanto en la última Copa de Otoño de diciembre -cayó en la prórroga de la final ante los ingleses-, expuso su tremenda progresión y sus grandes posibilidades de éxito. La victoria serviría de homenaje a Jean-Pierre Bastiat, uno de los capitanes emblemáticos de la selección, fallecido este miércoles a los 71 años.

Los 'azzurri' que dirige el sudafricano Franco Smith tratarán de conseguir en esta edición poner fin a su racha sin ganar. No lo hacen desde el 28 de febrero de 2015 cuando vencieron a Escocia en Murrayfield. Y en casa no lo logran desde el 16 de mazo de 2013, día en el que se impusieron a Irlanda.

Smith no podrá contar con uno de los jugadores italianos más determinantes en los últimos tiempos, Matteo Minozzi, que ha rechazado entrar en la convocatoria por decisión personal. En cambio, si ha entrado en la lista de titulares el 'expumita' Juan Ignacio Brex.

Mientras se presenta un encuentro tranquilo para Francia, el gran centro de atención del estreno estará a partir de las 17.45 (16.45 GMT) en Twickenham, el templo del rugby inglés, donde la escuadra de Jones se enfrentará a Escocia en una nueva edición de la Copa Calcuta. Se conmemora el 150 aniversario desde el primer encuentro que jugaron en Raeburn Place (Edimburgo) en 1871.

En la última visita del XV del Cardo al feudo londinense consiguió revertir un 31-0 para sacar un empate a 38. Esa es la referencia a la que se agarran los pupilos de Gregor Townsend, así como en sus buenas prestaciones el año pasado -fueron los que menos puntos encajaron- para dar un susto a los favoritos.

El XV de la Rosa, uno de los más afectados los últimos meses por la covid-19 (incluso el seleccionador tuvo que aislarse al inicio del campamento), no puede permitirse ningún fallo incluso con las bajas importantes de Mako Vunipola, Kyle Sinckler, Joe Marler, Joe Launchbury y Sam Underhill.

En el equipo capitaneado por Owen Farrell se estrenará en el Seis Naciones el joven Ollie Lawrence, mientras que en Escocia debutará Cameron Pedpath, hijo del excapitán del cojunto del cardo.

Gales e Irlanda, campeones en 2019 y 2018, respectivamente, se encontrarán el domingo en el Principality Stadium de Cardiff en el primer examen que mida la capacidad de rehabilitación, sobre todo para los locales del XV del Dragón, que obtuvieron un decepcionante quinto puesto en 2020.

Vuelve a la convocatoria el gran capitán galés, Alun Wun Jones, que se lesionó de ligamentos en diciembre ante Italia. Su fortaleza y espíritu debe ser un impulso para el equipo que dirige el neozelandés Wayne Pivac, quien aseguró que tienen todo lo necesario para luchar por el triunfo aunque se haya apartado provisionalmente del equipo a Josh Adams por incumplir los protocolos sanitarios al acudir a una celebración familiar la pasada semana..

Cumplido el 2020 como año de transición, en el que acabó estando en la pelea, Irlanda tiene mejores expectativas para este 2021. Andy Farrell, exentrenador defensivo de Inglaterra, lleva ya un año al frente de la selección y los jugadores tienen más asimilados sus planteamientos. En ese tiempo el gran déficit lo han arrastrado lejos del Aviva Stadium de Dublín. Tendencia que intentarán cortar de raiz.

Para el estreno, Farrell no podrá contar con Caelan Doris y Quinn Roux, pero una de sus grandes estrellas, Johnny Sexton, estará recuperado de una lesión muscular.