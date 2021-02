Hulk exalta a Ronaldinho y espera "aprender mucho" de Sampaoli en el Mineiro

En la imagen, el delantero brasileño Givanildo Vieira de Souza, conocido como 'Hulk'. EFE/Silvio Avila/Archivo

Sao Paulo, 5 feb (EFE).- El delantero brasileño Givanildo Vieira de Souza, conocido como 'Hulk', ensalzó este viernes a Ronaldinho Gaúcho en su presentación como nuevo jugador del Atlético Mineiro, donde espera "aprender mucho" del técnico argentino Jorge Sampaoli.

"Ronaldinho Gaúcho es un fenómeno. Tuve la oportunidad de jugar con él en la selección y honró esta camiseta (la del Atlético Mineiro). Fue campeón de la Libertadores, un título muy importante", afirmó Hulk en su primera rueda de prensa con su nuevo equipo.

Ronaldinho, quien ya dejó el fútbol, militó en Atlético Mineiro entre 2012 y 2014, periodo en el que mostró un alto nivel competitivo y culminó con la consecución, en 2013, de la primera Copa Libertadores para el conjunto de Belo Horizonte.

A sus 34 años, Hulk pretende ahora "construir" su propia historia en el club albinegro e inscribir su nombre entre las grandes leyendas de la entidad.

"Por donde pasé conseguí ser campeón y aquí no va a ser diferente. Sé que hace algunos años que el Atlético no es campeón brasileño. Tengo ganas de cumplir ese deseo de todos y pueden estar seguros de que lo buscaré junto con mis compañeros", prometió.

El atacante firmó un contrato de dos años con el Mineiro, hasta finales de 2022, y vestirá el dorsal número 7, tras una larga carrera deportiva en equipos de Europa y Asia, entre ellos Oporto, Zenit y Shanghai.

Reconoció que tuvo otras propuestas más atractivas económicamente fuera de Brasil, pero que optó por el Mineiro por su proyecto deportivo.

En este sentido, elogió el trabajo realizado por Sampaoli, otro de los factores que influyeron en su decisión de firmar con el equipo de Belo Horizonte, con el que no podrá debutar hasta el comienzo de la próxima temporada.

"Ya tuve la oportunidad de enfrentarme a Sampaoli algunas veces en la selección. Siempre que jugábamos contra Chile era muy difícil, era un equipo que técnicamente estaba muy bien montado", explicó.

"Sampaoli es un entrenador experimentado y estoy seguro de que voy a aprender mucho de él. Puede contar conmigo porque voy a dar lo mejor de mí", añadió.

No obstante, la continuidad de exseleccionador de Chile y Argentina al frente del Atlético Mineiro no está garantizada para la próxima campaña debido al presunto interés del Olympique de Marsella en hacerse con sus servicios.