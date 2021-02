Guyana rescinde acuerdo con Taiwán después de que China pidió corregir error

El comunicado se publicó después de que el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China Wang Wenbin pidiera, durante la rueda de prensa diaria, que las autoridades de Georgetown "corrigieran su error" respecto a la apertura de la citada oficina. EFE/EPA/WU HONG/Archivo

Pekín, 5 feb (EFE).- Guyana ha rescindido un acuerdo con Taiwán para la apertura de una oficina de representación en el país sudamericano después de que, este jueves, China pidiera a las autoridades guyanesas que "corrigieran su error".

"El Gobierno (de Guyana) no ha establecido ninguna relación o lazo diplomático con Taiwán y, como resultado de la mala comunicación del acuerdo firmado, se ha finalizado ese acuerdo", aseguró el Ministerio de Asuntos Exteriores del país caribeño a través de un comunicado publicado en su página web.

"El Gobierno de Guyana desea aclarar que sigue adhiriéndose a la política de 'una sola China' (por la cual no se reconoce la soberanía de Taiwán más que como parte de China) y sus relaciones diplomáticas permanecen intactas con la República Popular China", apuntó el texto.

El comunicado se publicó después de que el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China Wang Wenbin pidiera, durante la rueda de prensa diaria, que las autoridades de Georgetown "corrigieran su error" respecto a la apertura de la citada oficina.

Con anterioridad, el mismo jueves, Taiwán había anunciado la apertura de una oficina de representación en Guyana, después de que las cancillerías de ambos países llegaran a un acuerdo el mes pasado.

El Ministerio de Asuntos Exteriores taiwanés señaló que la Oficina de Taiwán en el país sudamericano "comenzó sus operaciones de manera provisional el 15 de enero", cuatro días después del citado acuerdo entre las partes.

A través de su perfil en la red social Twitter, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán agregó que la nueva oficina "representa el compromiso de ambas partes de promover una alianza de prosperidad basada en los valores democráticos en áreas como la agricultura, la educación, la inversión y el comercio".

El mensaje -que ya ha sido borrado- también agradecía a la cancillería guyanesa su "amistad y apoyo", si bien Georgetown no mantiene relaciones diplomáticas con Taipéi, sino con Pekín, desde 1972.

Taiwán mantiene relaciones diplomáticas con 15 países: Esuatini en África; Belice, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, y San Vicente y las Granadinas en América; las Islas Marshall, Nauru, Palaos y Tuvalu en Oceanía; además de la Santa Sede.

Taiwán -adonde se retiró el ejército nacionalista chino tras la derrota a manos de las tropas comunistas en la guerra civil- se ha gobernado de manera autónoma desde 1949, aunque China reclama para sí la soberanía de la isla, que considera una provincia rebelde para cuya reunificación no ha descartado el uso de la fuerza.