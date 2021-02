Fútbol/Primera.- El Alavés logra tres puntos de oro ante el Valladolid

La primera victoria desde la vuelta de Abelardo da aire a los babazorros



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El Deportivo Alavés volvió a ganar un mes y medio después en la Liga Santander al imponerse (1-0) al Real Valladolid, un rival directo por la permanencia, gracias a un solitario gol de Joselu en la segunda mitad, que supuso la primera victoria de Abelardo Fernández desde su regreso al banquillo babazorro.



Los vitorianos fueron mejores durante todo el encuentro y pusieron toda la carne en el asador en la segunda parte, cuando asaltaron -por fin- la meta de Jordi Masip, uno de los mejores en el conjunto visitante. Fue Joselu merced a un remate de '9' nato tras un centro magnífico de Martín Aguirregabiria, quien dejó sin recursos a los pucelanos.



El Alavés -al amparo de Lucas Pérez- comenzó a imponer su dominio en el acto inicial, reclamando un penalti por mano de Óscar Plano que el VAR rechazó. Sin embargo, la sensación era más favorable para el 'Glorioso', que hasta este viernes, en la jornada 22, no había podido celebrar con un triunfo su condición de centenario.



Ya en la segunda parte, Lejeune avisó primero con un disparo potente de falta y -a los diez minutos- le tocó el turno a Edgar, que no pudo conectar con precisión un centro de Luis Rioja. Se sucedieron las ocasiones hasta que Joselu ajustició a los pupilos de Sergio González, justo cuando el técnico había realizado tres cambios ofensivos.



No hubo nada que hacer para un Valladolid que no gana en Liga desde el pasado 2 de enero. Lucas Pérez, con un libre directo, y Edgar, tras una intervención magnífica de Masip, pudieron haber ampliado la cuenta para un Alavés que respira en la tabla con un margen de 3 puntos sobre el descenso, mientras que los blanquivioletas pueden acabar la jornada en la zona roja de la tabla si Osasuna puntúa o el Elche vence al Villarreal este sábado.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 22.



-Viernes 5 febrero.



Alavés - Valladolid 1-0.



-Sábado 6 de febrero.



Levante - Granada 14.00.



Huesca - Real Madrid 16.15.



Elche - Villarreal 18.30.



Sevilla - Getafe 21.00.



-Domingo 7 febrero.



Real Sociedad - Cádiz 14.00.



Athletic Club - Valencia 16.15.



Osasuna - Eibar 18.30.



Betis - Barcelona 21.00.



-Lunes 8 febrero.



Atlético Madrid - Celta 21.00.