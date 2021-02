Fútbol/Copa.- Amor: "Creo que podremos seguir disfrutando de esta Copa"

05/02/2021 El responsable de relaciones institucionales y deportivas del FC Barcelona, Guillermo Amor DEPORTES FCB



BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)



El responsable de relaciones institucionales y deportivas del FC Barcelona, Guillermo Amor, ha asegurado que el Sevilla FC será un gran rival en las semifinales de una Copa del Rey donde está seguro de que podrán seguir disfrutando.



"No nos podemos fiar del Sevilla en ningún momento, ni pensar que está todo hecho porque el Sevilla puede dar la sorpresa en cualquier momento. Pero lo estamos haciendo bien y creo que podemos disfrutar de esta Copa como hemos hecho hasta ahora", apuntó en Barça TV.



Amor no tiene duda alguna de que el Sevilla es "buen rival". "Es uno de los favoritos. Está compitiendo en 'Champions' y Liga, tiene un míster como Lopetegui que nos conoce bien y que le gusta jugar al fútbol, y son equipo ganador. Será una eliminatoria bonita de ver", auguró.



"El Sevilla nos exigirá muchísimo pero estamos en un momento bastante bueno, tendremos opciones de pasar y nos gustaría estar otra vez en una final de Copa, y seguir la racha de los últimos años", manifestó.



El Barça jugará su décima semifinal en once años, mientras que el Sevilla disputará su novena semifinal del siglo XXI. Son 'viejos conocidos' en la Copa, con varios enfrentamientos previos incluidas las finales de 2016 y 2018, ambas para el Barça.