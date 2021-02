Fútbol.- Luis Suárez: "Se me despreció, necesitaba demostrar lo que valgo"

"Messi y yo no tomábamos decisiones en el Barça"



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El delantero del Atlético de Madrid Luis Suárez reconoció que vivió momentos "duros" y de "tristeza" en su salida del Barça, por las formas y el "desprecio", la cual le hizo sacar orgullo para demostrar que tiene calidad para seguir en la elite, al tiempo que recordó con nostalgia su relación con Leo Messi.



"Cuando el Barça hizo oficial que no contaba conmigo empezaron las conversaciones con el Atleti. Quería tomar la decisión adecuada, lo que mejor me venía a mí y mi familia, Cuando el Barça me dijo que no contaba conmigo fue duro, no me lo esperaba, fueron momentos muy difíciles por las formas. Me llamó Koeman y me dijo que no contaba conmigo", dijo este jueves por la noche en una entrevista con El Transistor de Onda Cero, recogida por Europa Press.



El ariete uruguayo confesó momentos duros para él y su familia. "De la forma que se trató, se me despreció. Mi mujer y mis hijos me vieron irme triste a entrenar y luego llegó el momento de avisar a mis hijos del cambio. No puse ningún pero, quise facilitar las cosas, no quería hacer un problema", apuntó.



"Después de venir de días de tristeza, cambié el chip con retos nuevos, un club que pelea por cosas importantes y la gente tenía ganas de que estuviera, traté de ayudar al equipo", añadió, ya tratando su llegada al Atlético, donde marcha como Pichichi de la Liga con 14 tantos y con el cuadro rojiblanco líder.



Suárez celebró sentirse valorado después de muchos años de presión en el Barça. "Lo que me deja tranquilo y feliz es sentirme valorado, mucha gente que pensaba que era fácil jugar en el Barcelona y hacer 20 goles por temporada. No es fácil, tienes la presión. Que me valoren hoy en día, los goles que hice, fue por mérito propio, que uno tiene calidad para seguir estando en la elite y no por tener al mejor jugador del mundo al lado", afirmó.



"Me ilusiona la Champions como la Liga, puedo tener la espina porque el Atlético no la ha conseguido nunca y entrar en la historia del Atlético sería muy lindo. El Atlético siempre está luchando contra el Real Madrid y el Barcelona, y en el Barça si no ganas es un desastre. La presión es constante, por eso me siento orgulloso de los años que estuve rindiendo al máximo", añadió.



"MESSI Y YO NO TOMÁBAMOS DECISIONES EN EL BARÇA"



Además, Suárez habló mucho de su relación con Leo Messi, con quien sigue en estrecho contacto. "Está bien, contento. Yo como amigo me alegro por el nivel que está mostrando, por algo es el mejor del mundo. Él tiene que tomar una decisión, en un futuro no sé si nos encontraremos", afirmó, antes de negar que ni él ni el argentino tomaran decisiones en el club, aunque al '10' le preguntaran.



"Decían que tomábamos decisiones y no. Hagan lo que quieran (decía Messi), a mí no me preguntaron, decía que no tomaba decisiones igual que los cuatro capitanes. Por algo se dieron las cosas como se dieron, no se habrán hecho las cosas bien", añadió sobre la dimisión de Josep Maria Bartomeu.



Por otro lado, Suárez lamentó la filtración del contrato de Messi. "Me sorprendió, no le veo ningún motivo. No entiendo que la gente tenga tanta maldad de sacar algo tan privado de una persona. Un jugador no está por encima de un club pero lo que ha hecho Messi por el Barça no se lo ha dado ningún jugador a ningún club", dijo.



"Yo perfectamente podía haberme quedado en el Barcelona, pero creía en mis condiciones, puedo terminar jugando, pero a la mínima que le vaya mal al equipo y Suárez sea titular, a quién van a atacar, a Suárez. Necesitaba un cambio por orgullo propio y por demostrar lo que valgo", terminó.