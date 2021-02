Fútbol.- El portero del Ajax André Onana, sancionado 12 meses por dopaje

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El portero del Ajax de Ámsterdam André Onana ha sido sancionado por la UEFA con 12 meses sin jugar por haber incumplido el código antidopaje al consumir un medicamento por el que dio positivo en un control fuera de competición, ha confirmado este viernes el club neerlandés.



"El organismo disciplinario de la UEFA ha impuesto una suspensión de 12 meses a André Onana por el hallazgo de una infracción por dopaje", anunció el Ajax, que adelantó que el propio jugador y el club apelarán la decisión de la sanción ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). La suspensión es efectiva desde este viernes y afecta a todas las actividades futbolísticas, tanto nacionales como internacionales.



El pasado 30 de octubre, el guardameta camerunés fue sometido a un test antidopaje fuera de competición, en el que se encontró furosemida, un diurético utilizado en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva y de hipertensión, en su orina.



"La mañana del 30 de octubre, Onana no se encontraba bien. Quería tomar una pastilla para eso. Sin embargo, inconscientemente tomó Lasimac, un medicamento que a su mujer le habían recetado previamente. Onana cometió un error con el producto, tomando por error el medicamento de su mujer", relató el club.



En este sentido, el Ajax afirma que la propia UEFA sabe que el futbolista "no tenía intención de hacer trampas". "Sin embargo, la UEFA cree, sobre la base de las normas antidopaje vigentes, que un deportista tiene el deber en todo momento de asegurarse de que ninguna sustancia prohibida entre en su cuerpo", apuntó.



El director general del Ajax, el exportero Edwin van der Sar, reiteró que desde el club defienden "un deporte limpio", y mostró su tristeza por la sanción. "Este es un revés terrible para André y para el club. André es un gran portero, que ha demostrado su valía con el Ajax durante años y es muy querido entre los aficionados. Esperábamos una suspensión cautelar o una sanción mucho más corta que estos doce meses, porque no tenía la intención de mejorar su rendimiento su rendimiento", explicó.