Eurodiputados recomiendan que el Parlamento vote a favor de un acuerdo posbrexit

Bruselas, 5 feb (EFE).- Los eurodiputados encargados de elaborar el informe sobre si el pleno del Parlamento Europeo (PE) debe votar a favor o en contra del acuerdo de la relación tras el Brexit confirmaron este viernes que propondrán a los parlamentarios aprobar el pacto.

"El eurodiputado Christophe Hansen y yo recomendamos que el Parlamento dé su consentimiento al acuerdo", declaró la parlamentaria Kati Piri durante un debate conjunto de las comisiones de Comercio Internacional y Asuntos Exteriores de la Eurocámara.

El pleno del PE debe dar su consentimiento al acuerdo sobre la relación entre la Unión Europea y el Reino Unido tras el Brexit, pero antes de esa votación, el eurodiputado popular Christophe Hansen, de la comisión de Comercio, y la socialdemócrata Kati Piri, de la comisión de Exteriores, deben preparar un informe en el que recomiendan a sus compañeros si deben respaldar el convenio.

Este viernes, Piri confirmó que pedirán a la Eurocámara pronunciarse a favor del pacto.

El acuerdo Comercial y de Asociación entre la Unión Europea y el Reino Unido se logró la pasada Nochebuena, lo que no dejó tiempo para que la Eurocámara lo ratificara antes del 1 de enero, cuando la legislación comunitaria dejó de aplicarse en territorio británico.

Para evitar un periodo en el que no hubiera un pacto en vigor y Londres y Bruselas tuvieran que comerciar con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), menos ventajosas, se acordó aplicar el convenio de manera provisional durante dos meses, hasta el 28 de febrero. De esa forma, el pacto entró en vigor el 1 de enero, si bien el proceso de ratificación no ha concluido en el club comunitario.

Durante esos dos meses, la Eurocámara está analizando el acuerdo antes de la votación en el pleno.

En cualquier caso, tanto el PE como los Estados miembros han manifestado su deseo de prolongar ese periodo de aplicación provisional para completar el escrutinio y la traducción del tratado a las veinticuatro lenguas oficiales de la UE.