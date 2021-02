España.- PSOE responde a las acusaciones de Casado: "Maniobrar es montar la Kitchen o destruir papeles de la caja B"

31/08/2020 (I-D) El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos; la presidenta del PSOE, Cristina Narbona; el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez; la portavoz del partido en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra; y la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, durante la reunión semipresencial con los miembros de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE en el primer encuentro del nuevo curso político tras el periodo estival, en Madrid (España) a 31 de agosto de 2020. POLITICA Psoe



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El PSOE ha rechazado este viernes las acusaciones del líder del PP, Pablo Casado, quien ha señalado al Gobierno de estar detrás de que el escrito del extesorero 'popular' Luis Bárcenas haya salido a la luz en plena campaña de las elecciones catalanas. Asimismo, los socialistas han vuelto a exigir a Casado "explicaciones" y a denunciar que "la corrupción va ligada a la historia del PP".



"Que dice el PP que todo tiene que ver con maniobras. No han aprendido nada. Maniobrar es montar la Kitchen para tapar un delito, romper el disco duro de Bárcenas o destruir los papeles de la caja B", ha afirmado en un mensaje en Twitter la formación que lidera el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.



Los socialistas han redoblado este viernes la presión sobre el PP y Casado para que den "explicaciones", lanzando una campaña en las redes sociales bajo la etiqueta '#PartidoPopularenB'.



De este modo, no consideran suficientes las primeras explicaciones que ha ofrecido Casado sobre este asunto en una entrevista radiofónica a primera hora de este viernes, tras dos días guardando silencio al respecto, desde que el miércoles se hiciera público el escrito que Bárcenas remitió a la Fiscalía Anticorrupción.



En dicho escrito, el extesorero del PP afirma que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy destruyó los papeles en los que se había anotado todos los movimientos de la supuesta caja 'b' del partido "sin saber" que él conservaba una copia; confirmando así la existencia de esa supuesta contabilidad irregular e implicando a importantes exdirigentes.



"BÁRCENAS CONFIESA. NO ERA UN CASO AISLADO"



"Bárcenas confiesa. Ni era un caso aislado, ni una trama contra el PP. El PP lleva más de 27 años financiándose ilegalmente.Antes de que el PP fuese un partido. La corrupción va ligada a la historia del PP", asegura el PSOE en otro mensaje en Twitter, recogido por Europa Press.



En esta línea, la portavoz de los socialistas en el Congreso y vicesecretaria general del partido, Adriana Lastra, insiste en otro mensaje en que "ni fue una sola persona ni fue un momento lejano". "La corrupción se confunde con la historia, la estructura y la dirección del PP durante décadas. Casado debe dar explicaciones ya", reclaman.



Por su parte, el líder del PP se ha defendido este viernes desvinculándose por completo de Bárcenas y de cuestiones que son de "hace 20 años". Y tras proclamar que "ese PP ya no existe", ha acusado a la Fiscalía que "depende" de Pedro Sánchez de filtrar la confesión de Bárcenas "a diez días de las elecciones en Cataluña"; acusaciones que el PSOE ya ha rechazado.