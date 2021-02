España cae ante Bélgica en el último cuarto (2-3)

El jugador de la selección española masculina de hockey hierba, David Alegre (d) y el jugador de la selección belga, Gauthier Boccard (i), pelean por la bola durante en el partido de la FIH Pro League que se ha disputado esta mañana campo de Beteró. EFE/Biel Aliño

Valencia, 5 feb (EFE).- La selección española de hockey hierba cayó en el último cuarto ante la potente Bélgica, vigente campeona del mundo y de Europa, tras un gran partido de los jugadores de Fred Soyez, que empataron el encuentro en el tercer cuarto, pero un gol de Sébastien Dockier en el último tiempo decantó la balanza para los belgas.

El partido entre los ‘Redsticks’ y los ‘Red lions’, correspondiente a la Hockey FIH Pro League y disputado en el campo de Beteró de Valencia, comenzó con una gran parada de Quico Cortés para impedir un gol tempranero de una selección belga que no paraba de atacar, mientras que España tuvo una primera ocasión tras un envío al área que no llegó a rematar Pau Quemada.

En el minuto 7 se adelantó Bélgica en el luminoso y en la siguiente jugada España tuvo el primer penalti córner del partido, pero rechazó la defensa rival, y en el minuto 13 el capitán belga, Thomas Briels, marcó el segundo tras una acción rápida a la contra. En el último minuto del primer cuarto, David Alegre marcó el 1-2.

El segundo cuarto se cerró sin goles tras un periodo en el que Bélgica estuvo más activo que su rival, con un juego muy rápido a base de flicks y también con una buena defensa que frenó una gran jugada por banda izquierda de José Basterra.

Tras el descanso, los ‘Redsticks’ salieron muy incisivos en ataque, teniendo el segundo penalti córner del encuentro, pero el disparo de Marc Miralles rebotó en el palo. Bélgica tuvo dos penalti córner, pero Cortés despejó ambos disparos y Xavi Lleonart, que cumplía su partido 200, no desaprovechó la oportunidad de empatar el encuentro tras una ocasión de penalti córner.

Con el empate en el 44 llegó el último cuarto, en el que Bélgica impuso su superioridad con un gran gol de Dockier desde el costado izquierdo y el choque, que se disputó sin público, pero bajo la atenta mirada de la selección española femenina desde la grada, terminó con un resultado de 2-3.