El presidente de México reporta que dio negativo a prueba de covid-19

México, 4 feb (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reportó este jueves que dio negativo a una prueba de antígeno para detectar la covid-19, pero por seguridad y prevención cumplirá unos días más en aislamiento tras su contagio.

"Me hicieron la prueba de antígeno hoy por la mañana y salí negativo, desde luego, todavía tengo que esperar unos días más, pero ya estoy bien de salud, me estoy recuperando del covid", dijo el mandatario en un vídeo que fue transmitido por sus redes sociales.

"Ya ven, ya estoy mejor, vamos a seguir trabajando", agregó en un recorrido por Palacio Nacional, donde reside y despacha y donde decidió cumplir su aislamiento ante su contagio anunciado el 24 de enero.

"Tenemos que seguir adelante enfrentando estas dos crisis, la sanitaria, con la pandemia, y la crisis económica y vamos a salir bien, yo tengo mucha fe, tengo fe en el porvenir", dijo.

López Obrador aprovechó para agradecer a todos los mexicanos y extranjeros, dijo, "que se preocuparon por mi salud, a los que me desearon que saliera adelante a los que oraron, quienes me enviaron bendiciones y buena vibras a todas y a todos muchas gracias de todo corazón".

Horas antes, el subsecretario de Salud y estratega del Gobierno de México contra la covid-19, Hugo López-Gatell, dijo que el mandatario "ha tenido una evolución muy favorable" aunque para regresar a sus actividades públicas tendrá que recibir un alta médica y un alta epidemiológica.

Además, avisó que López Obrador podría aparecer el próximo lunes en su conferencia diaria.

"Yo calculo que sí (podrá estar el lunes), pero no anticipemos vísperas. Quien tendrá que dar el alta médica y epidemiológica es el doctor Jorge Alcocer", dijo, en referencia al secretario de Salud y encargado de vigilar la evolución del mandatario.

López-Gatell recordó que el mandatario cumplió una semana y media desde que inició con los síntomas de la covid-19.

Además, explicó que este jueves le tomaron nuevas muestras, aunque estaban a la espera de los resultados que finalmente dio el propio López Obrador.

"Tras esta cantidad de días que han transcurrido lo más probable es que pase a ser negativo, pero vamos a ver el resultado de laboratorio", apuntó López-Gatell, quien enfatizó que el presidente "no ha parado en sus actividades".

La mañana de este jueves, López Obrador realizó una caminata en uno de los patios de Palacio Nacional.

En el vídeo del paseo, grabado por un reportero desde un teléfono móvil, llamó la atención por ver al presidente al aire libre por primera vez desde su contagio y usando cubrebocas, algo que no hacía antes de infectarse.

El mandatario mexicano, quien suele controlar la agenda mediática con sus ruedas de prensa matutinas y mensajes en redes sociales, publicó un vídeo el viernes pasado desde Palacio Nacional para "acallar los rumores" sobre su salud, en el único mensaje que ha emitido hasta ahora.

Antes de eso, solo había una fotografía del lunes 25 de enero tras conversar por teléfono con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para negociar dosis de la vacuna Sputnik V.

La enfermedad del presidente ocurre mientras México acumula más de 1,89 millones de contagios confirmados y casi 163.000 muertes por la covid-19.