El Padre Apeles, de polemista profesional a capitán del Ejército de Tierra en la reserva

28/12/2006 El Padre Apeles, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



La otrora estrella televisiva era, hasta ahora, teniente del Ejército de Tierra en la reserva



MADRID, 5 (CHANCE)



Es imposible pensar en la televisión de los años 90 y principios de los 2000 y no recordar a la "fauna televisiva" que rodeaba a Xavier Sardá en "Crónicas marcianas". Inolvidables personajes que pasarán a la historia de la pequeña pantalla, como Galindo, Pozí, Carmen de Mairena, Carlos Jesús, Mocito Feliz o el Padre Apeles, responsables de tantas y tantas risas de millones de españoles a horas intempestivas.



Una época dorada de la televisión que, años después, todavía seguimos recordando con una sonrisa, aunque muchos de sus protagonistas o ya no están entre nosotros o se han retirado de la vida pública, manteniendo una existencia tranquila en el anonimato.



El Padre Apeles es un buen ejemplo. Y es que, a pesar de tratarse de uno de los colaboradores más polémicos de aquella época, y protagonizar sonados escándalos tanto de índole amorosa - inolvidable su "romance" con Yola Berrocal - José (su verdadero nombre) se ha reinventado y ahora tiene una profesión que nunca hubieses imaginado.



Tal y como informa la web Vertele, el Padre Apeles, hasta ahora teniente en la reserva del Ejército de Tierra ha sido ahora ascendido a capitán. Es decir, que si nuestro país entrase en guerra y fuese preciso aumentar el personal militar, el expolemista sería de los primeros que guiaría los ejércitos españoles gracias a su recién adquirido rango.



Como señala Voz Pópuli, el Boletín Oficial de Defensa anuncia que se promueve a capitán a José Apeles Santolaria de Puey y Cruells en su condición de reservista del Ejército de Tierra, adscrito a la Subdelegación de Tenerife. Pero que no cunda el pánico, ya que como se explica en el propio Boletín, este ascenso es automático y corresponde únicamente a la antigüedad en la reserva del polemista.