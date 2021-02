El ocio nocturno, amenazado de "extinción" en el Reino Unido por la pandemia =(Fotos archivo+Video)= Londres, 4 Feb 2021 (AFP) - "Más del 80% de los locales nocturnos no sobrevivirán más allá de febrero sin medidas urgentes por parte del gobierno" británico, afirmó el jueves la asociación sectorial NTIA, advirtiendo del riesgo de "extinción" del mundo del ocio nocturno.En un sondeo reciente realizado entre 100 locales nocturnos, el 81% afirmó que no podrán evitar la quiebra sin ayuda gubernamental a finales de este mes, informó en un comunicado.El 86% de las empresas del sector tuvieron que efectuar despidos y una gran parte se ha desprendido de la mayoría de sus empleados antes de finales de 2020. La asociación, que representa a bares nocturnos, discotecas y salas de conciertos, recuerda que estas empresas están "cerradas desde marzo". Junto con las salas de conferencias, el ocio nocturno es uno de los pocos sectores que no han podido reabrir en absoluto desde el primer confinamiento.La NTIA denuncia que las ayudas estatales son "limitadas" y desproporcionadamente bajas, a excepción del desempleo técnico del que pueden beneficiarse los empleados del sector. También fustiga la falta de una visión clara sobre las perspectivas de reapertura."El gobierno ha ignorado al sector y su valor económico y cultural", denunció Michael Kill, director general de la NTIA, citado en el comunicado."Somos uno de los líderes mundiales de la música electrónica y los clubes y durante décadas hemos cultivado un entorno favorable para que florezcan los talentos musicales contemporáneos, los eventos y los DJs", argumenta Kill. "No se trata de una negligencia, sino de una intención del gobierno de aniquilar el sector", acusó, y pidió un "paquete de ayudas sólidas". Más allá del sector nocturno, muchas asociaciones sectoriales temen los daños del actual confinamiento en Inglaterra, legalmente en vigor hasta finales de marzo. La Federación de pequeñas empresas FSB calcula que al menos 250.000 pequeñas y medianas empresas corren el riesgo de quebrar si no reciben más ayuda. El gobierno ha prolongado el desempleo técnico hasta abril, pero las empresas y los sindicatos presionan para que se amplíe más. El ministro de Finanzas, Rishi Sunak, está preparando su ley de presupuestos, que presentará el 3 de marzo, y se espera que incluya más medidas para reactivar la economía.ved-acc/jz