El Gobierno español recuerda a Rusia que en España "no hay políticos presos"

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. EFE/Robert Ghement/Archivo

Madrid, 5 feb.- La ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, subrayó este viernes que, a diferencia de Rusia, España es una "democracia plena" en la que todos los ciudadanos tienen sus derechos garantizados y en la que "no hay presos políticos", sino "políticos presos", en referencia al líder opositor rusos Alexéi Navalni.

González Laya respondió así al ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, quien comparó hoy la situación de Nalvani, encarcelado tras recuperarse de un intento de envenenamiento supuestamente ordenado por el Kremlin, con la de los líderes independentistas catalanes que cumplen condena en España por un delito de secesión, entre otros.

Lavrov hizo esas declaraciones en una rueda de prensa conjunta con el alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), el español Josep Borrell. "Lo he recordado porque nuestra Justicia fue acusada de tomar decisiones politizadas", dijo el ministro ruso.

España "es una de las 23 democracias plenas del mundo --hay solo 23--, y Rusia está en el puesto 124 de 167 países", remarcó González Laya en declaraciones radiofónicas.

En España "no hay presos políticos; hay políticos presos, y espero que el señor Navalni sea capaz de hacer campaña en las próximas elecciones como lo están haciendo lo líderes independentistas catalanes", indicó la ministra.

"Todos los ciudadanos, todos, tienen garantizados sus derechos y libertades", subrayó González Laya, quien señaló que no quería confrontar España con Rusia porque "las comparaciones son odiosas".

El Gobierno regional catalán concedió el régimen de semilibertad a los políticos independentistas que cumplen condena en las cárceles catalanas para darles voz en la campaña electoral de cara a las elecciones autonómicas del próximo 14 de febrero.

La decisión de Ejecutivo catalán, de mayoría independentista, fue recurrida por la Fiscalía y está a la espera de la resolución de los tribunales.