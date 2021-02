El Gobierno de Perú admite que se debe mejorar la condición de los pensionistas

Trabajadores hacen fila para cobrar el retiro del Fondo Privado de Pensiones en la Plaza de Armas de Iquitos el 7 de mayo de 2020. EFE/Ginebra Peña/Archivo

Lima, 4 feb (EFE).- El ministro de Economía de Perú, Waldo Mendoza, admitió este jueves que "es necesario mejorar la condición de los afiliados" al sistema público de pensiones, aunque remarcó que esto debe hacerse "con propuestas que no solo miren el corto plazo, y que no deterioren la economía del país".

Mendoza se pronunció en ese sentido después de que el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional una ley aprobada por el Congreso que obligaba al Estado a devolver parte de sus cotizaciones a los trabajadores afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

"Por eso, la decisión del TC nos permite manejar mejor nuestras finanzas públicas, más aún en medio de la segunda ola de la pandemia, y poder proponer medidas en favor de los afiliados", agregó el ministro.

RECURSOS EN RIESGO

El TC consideró, en un fallo unánime, que la entrega de las cotizaciones ponía en riesgo los recursos para que los jubilados reciban su pensión, ya que obligaba al Estado a devolver hasta 4.400 soles (unos 883 dólares) a cada cotizante, lo que suponía un desembolso total de unos 16.000 millones de soles (4.390 millones de dólares), según el Consejo Fiscal de Perú.

La ley contemplaba, además, la devolución de todas las cotizaciones a los afiliados mayores de 65 años que no cumpliesen el requisito de 20 años de aportes para tener una pensión.

La norma fue aprobada a inicios de diciembre por insistencia del Congreso después de que el Gobierno se negara a promulgarla y buscaba emular otras leyes similares que se dieron durante el año pasado para permitir a los afiliados al sistema privado de pensiones retirar parte del dinero de sus fondos personales.

Sin embargo, a diferencia de la ONP, donde las cotizaciones de los trabajadores sirven para pagar cada mes las pensiones de los jubilados y no hay un ahorro individual por parte del Estado, los fondos privados sí son cuentas personales de ahorro.

PROPUESTAS ESPECÍFICAS

El ministro Mendoza informó que el Ejecutivo propone algunas medidas específicas para mejorar la situación de los afiliados de la ONP, entre ellas "que se permita a los afiliados con menos de 20 años de aportes tener derecho a una pensión y seguridad social".

Agregó que en enero pasado "se hizo un enorme esfuerzo" para entregar un bono de 930 soles (unos 262 dólares) a más de medio millón de pensionistas de la ONP, por un monto total de 527 millones de soles (148,4 millones de dólares).

Al respecto, aclaró que "es necesario informar que la decisión tomada por el TC no tiene efectos retroactivos, de modo que no habrá una devolución de la retribución otorgada".

Finalmente, dijo que "el tiempo y esfuerzo de todos son valiosos, y es vital que en este contexto de emergencia sean bien empleados, trabajando en leyes que se puedan poner en marcha" y que el Ejecutivo está "totalmente dispuesto a trabajar con el Congreso para lograr mejores condiciones para los afiliados a la ONP".