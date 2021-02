El Gladbach estudia alternativa de trasladar duelo ante el City a Dinamarca

EFE/EPA/LARS BARON/Archivo

Berlín, 5 feb (EFE).- El Borussia Mönchengladbach estudia la alternativa de trasladar el partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City a Dinamarca, en caso de que al equipo inglés se le niegue la entrada en Alemania en el marco de las medidas contra el coronavirus.

El Gladbach reacciona así preventivamente después de que se le negase el ingreso al Liverpool para el duelo contra el Leipzig el 16 de febrero.

El club alemán ha contactado al FC Midtjylland, han confirmado medios daneses citando fuentes del club, para evaluar la posibilidad de trasladar el compromiso allí en caso necesario.

Actualmente no se permite la entrada a Alemania de personas provenientes de países en los que haya una alta difusión de las mutaciones del coronavirus, entre los que se encuentra el Reino Unido.

La situación del Gladbach es en principio distinta a la del Leipzig pues el partido contra el City está programado para el 24 de febrero y la medida en principio rige hasta el día 17.

Sin embargo, no se descarta que está pueda ser prorrogada con lo que el Gladbach se vería ante una situación similar ante la que está ahora el Leipzig.

El Leipzig deberá encargarse de encontrar una sede neutral y asumir los costos adicionales del desplazamiento del partido.

Una segunda posibilidad sería que la ida se jugase en Inglaterra confiando en que la situación habrá cambiado para el partido de vuelta que debe jugarse el 10 de marzo. Esto último, sin embargo, tendría que ser aceptado por el Liverpool.

En todo caso, si no se encuentra una solución la UEFA podría dar el partido por perdido para el Leipzig por 0-3.