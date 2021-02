El Fiscal salvadoreño pedirá ayuda de FBI por el caso del asesinato de 2 opositores

El fiscal de El Salvador, Raúl Melara. EFE/Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 4 feb (EFE).- El fiscal general de El Salvador, Raúl Melara, anunció este jueves que solicitará la ayuda del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos para analizar las pruebas recabadas en la investigación del asesinato de dos simpatizantes del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda).

Melara indicó, en un vídeo difundido por la Fiscalía en sus redes sociales, que "hoy mismo voy a gestionar la petición ante el FBI para que hagan una revisión de toda la prueba que se esta recopilando y puedan reafirmar qué es lo que en verdad sucedió".

Este anunció se da en medio de una polémica entre el Gobierno y la Fiscalía tras la divulgación de una grabación en Twitter del ataque armado.

De acuerdo con la versión de la Policía, respaldada por el presidente Nayib Bukele, la muerte de las dos personas se dio por un enfrentamiento y no por una agresión directa de los acusados.

"La Presidencia no tiene por qué intervenir en las investigaciones de la Fiscalía. El fiscal general no se debe a nadie, no se debe al presidente de la República, se debe a la gente, a lo que la población necesita", añadió Melara.

El cuerpo de seguridad además acusó a la Fiscalía de "ocultar" estas grabaciones al no presentarlas en una conferencia de prensa en la que mostró fragmentos de otra.

"Al ocultar los demás vídeos y solamente mostrar uno de ellos, parecería que la @FGR_SV (Fiscalía) busca desinformar a la población y ocultar que hubo disparos que provenían de ambos lados", indicó el cuerpo de seguridad.

Esta versión fue respaldada por el presidente Nayib Bukele, quien escribió que la Fiscalía únicamente presentó la grabación en la que "parece que la caravana del FMLN fue solamente una víctima, ocultando que ellos también dispararon".

Los tres imputados por el doble asesinato enfrentarán el viernes la audiencia inicial por el crimen en un tribunal de San Salvador.

Se trata de un miembro de la División de Protección a Personalidades Importantes (PPI) de la Policía, un motorista y un vigilante privado del Ministerio de Salud (Minsal).

Los procesados fueron identificados como Roberto Carlos Coto de Paz (vigilante), Héctor de Jesús Castaneda (motorista) y Diego Francisco Alvarado (PPI).

De acuerdo con información del órgano Judicial, Alvarado es el "jefe de seguridad del Ministerio de Salud" y, según un reporte del diario local El Mundo, es miembro del partido oficialista Nuevas Ideas (NI).

Los representantes de la comunidad internacional en el país centroamericano se volcaron a condenar el ataque y a pedir una investigación que permita esclarecer lo sucedido.