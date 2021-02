"El cine lo hacemos todos", lema promocional de los Premios Goya 2021

05/02/2021 Antonio Banderas y María Casado protagonizan el spot promocional de los Premios Goya 2021 EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD ACADEMIA DE CINE



Antonio Banderas y María Casado protagonizan el spot que calienta motores para la noche más importante del cine español



MADRID, 5 (CHANCE)



A un mes de la entrega de los Premios Goya - que se celebrarán el próximo 6 de marzo en Málaga - la Academia de Cine acaba de estrenar el spot promocional de la que se será la primera de entrega de "cabezones" híbrida de la historia, a causa de la complicada crisis sanitaria que está viviendo nuestro país a causa del Covid. Original y diferente a todo lo que habíamos visto hasta ahora, y bajo el lema "El cine lo hacemos todos", el anuncio destaca la importacia de todo lo que no se ve al estar detrás de las cámaras y que sin embargo es imprescindible para que nuestro cine salga adelante.



"Hay que ver la de gente que hace falta para que parezca que estamos tú y yo solos", reflexionan los presentadores de los 35 Premios Goya, Antonio Banderas y María Casado, rodeados de focos, cables, claqueta, marcas en el suelo, pértigas de sonido y cámaras, en el anuncio oficial de los galardones del cine español. Con estos elementos, que normalmente el público no ve, reivindican en este primer spot que el cine no solo son los que están delante de las cámaras y en las alfombras rojas, sino todos los que están detrás y son esenciales para hacer las películas.



"El cine lo hacemos todos", aseguran el actor malagueño y la periodista catalana, que recuerdan la fecha en la que se entregarán los galardones, el 6 de marzo, desde Málaga, lugar en el que se han rodado las piezas promocionales.



El anuncio se emitirá en TVE desde el sábado 6 de febrero hasta el día de los premios. A esta pieza promocional le seguirá una segunda, que se desvelará el día 27 de febrero y que con el título 'Distintos', avanza al público que esta ceremonia será diferente, como no podría ser de otro modo en este 2020 y 2021 llenos de dificultades por la crisis sanitaria motivada por la pandemia.



Un año más, las salas de cine se sumarán a la gran fiesta de la cinematografía nacional promocionando, desde el viernes 12 de febrero, la ceremonia, gracias a la colaboración de la Federación de Cines de España (FECE). Renfe también se suma a esta campaña como transporte oficial de esta edición.