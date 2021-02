El Betis pasa página y ya piensa en el Barcelona

El entrenador bético Manuel Pellegrini (i) ve como Martín Montoya, del Real Betis, es ayudado por Raúl García, del Athletic de Bilbao, durante el partido de cuartos de final de la Copa del Rey. EFE/Julio Muñoz

Sevilla, 5 feb (EFE).- El Betis del chileno Manuel Pellegrini ha pasado página de su eliminación en los penaltis ante el Athlétic Club en cuartos de la Copa del Rey y se ha ejercitado este viernes para preparar su partido de Liga del próximo domingo ante el Barcelona en el Benito Villamarín.

Pellegrini, en los minutos abiertos a los medos de comunicación, ha mantenido una charla con sus futbolistas tras el varapalo anímico, además del desgaste físico, que han sufrido por el empate sobre la bocina del conjunto bilbaíno y la pérdida de la eliminatoria copera en la tanda de penaltis.

No obstante, el Betis ya mira a la Liga con la idea de mantener ante el Barcelona la racha de juego y resultados que lleva en el presente enero, en el que no ha perdido ni un partido, lo que lo ha levado a estar clasificado en séptima posición con treinta puntos, a dos de los puestos europeos que marca la Real Sociedad.

Con este aval, los de Pellegrini se han ejercitado en su ciudad deportiva en una sesión en la que, sobre el césped se ejercitaron una decena de futbolistas, entre los que no jugaron ayer o dispusieron de pocos minutos, mientras que el resto hizo trabajo específico de recuperación en el interior de las instalaciones de la 'Luis del Sol'.

No cuenta, en principio, el técnico chileno de bajas derivadas del partido copero para el choque ante los de Ronald Koeman, para el que sí podría recuperar a su compatriota Claudio Bravo, ausente desde el pasado 19 de enero por su cuarta lesión de la temporada, la tercera muscular.

Pellegrini ya avanzó en su rueda de prensa previa al partido frente al Athlétic de Bilbao que a Claudio Bravo le quedaba una semana para estar para ser convocado, por lo que podría entrar aunque justo en la lista para el Barcelona.