El Athletic presenta nuevo presupuesto sin 7,4 millones de ingresos de socios

El presidente del Athletic de Bilbao, Aitor Elizegi. EFE/Miguel Toña/Archivo

Bilbao, 5 feb (EFE).- La Junta Directiva del Athletic Club presentará en la Asamblea Extraordinaria del próximo día 21, domingo, un nuevo presupuesto que no contempla ingresos por cuotas de socios, por un montante de 7,4 millones de euros que tendría "consideración de pérdidas Covid y que irían contra el resultado neto" de las cuentas.

El órgano de decisión formado por los socios compromisarios votará ese día la nueva propuesta de presupuesto para la campaña 2020-2021 junto a las cuentas y la gestión de la pasada temporada, todas ellas rechazadas por amplia mayoría en la Asamblea General Ordinaria celebrada el pasado 27 de diciembre.

La nueva previsión de presupuestos anunciada hoy en los canales oficiales del club bilbaíno contempla que "no se pase al cobro la cuota de socio del año 2021" basándose "en la hipótesis de que desde el inicio de la temporada 2021-2022 pueda asistir público a los estadios".

"En todo caso, ante la imposibilidad de prever escenarios ciertos sobre la evolución de la pandemia, en el supuesto de que en la temporada 2021-2022 tampoco hubiera público o el aforo estuviera limitado las compensaciones que pudieran corresponder, se propondrán en la Asamblea de 2021 regularizando el cobro de las cuotas de 2022", explica el comunicado.

Además, se registran otras modificaciones como "una reducción en los gastos de gestión ordinaria por mayores ajustes" y "variaciones al alza" en los costes de personal deportivo "como consecuencia de la contratación de nuevos cuerpos técnicos, el devengo de premios por la consecución de logros deportivos y las modificaciones en los contratos de la plantilla profesional deportiva".

También se recogen los ingresos por competiciones deportivas "gracias a la consecución del título de la Supercopa" conquistado el 17 de enero en la final contra el Barcelona.

Todo ello tiene como consecuencia en el nuevo presupuesto "un impacto negativo adicional de 9,4 millones de euros" de los cuales 7,4 millones serían por el no cobro de las cuotas y los 2 millones restantes "por el resto de los conceptos, que conllevan una mayor aplicación de las provisiones existentes".