Economía.- Brasil estima que una nueva ayuda de emergencia llegará a la mitad de beneficiarios que en 2020

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, afirmó que en el caso de lanzar una nueva ayuda de emergencia para la población brasileña, esta debe enmarcarse dentro del estado de 'calamidad pública', tal como sucedió en 2020 tras la propagación de la Covid-19, y que debería ser más "focalizada", por lo que llegaría a la mitad de beneficiarios que en el año pasado, lo que supone unos 32 millones de brasileños.



Así lo indicó el ministro el pasado jueves tras su reunión con el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, cuando indicó que estas ayudas se podrán financiar siempre que exista un marco fiscal acorde a la situación desencadenada por la pandemia.



"Podemos presupuestar esto siempre que esté dentro de un nuevo marco fiscal. Si el Congreso desencadena el estado de calamidad, estamos en condiciones de reaccionar rápidamente, pero es muy importante que sea en un marco de recuperación financiera. Estamos preparados para hacer las cosas dentro de las proporciones", dijo Guedes en declaraciones recogidas por la agencia brasileña 'Ebc'.



Durante 2020, el Ejecutivo de Jair Bolsonaro diseñó un plan de ayudas directas para población vulnerable y trabajadores informales en el contexto de la pandemia, con desembolsos de 600 reales brasileños (92,2 euros), primero, y de 300 reales (46 euros) después.



En su última reunión de política monetaria, el Banco Central de Brasil advirtió de que el enfriamiento de las ayudas de emergencia otorgadas por el Gobierno podría implicar un escenario de una mayor lentitud en la recuperación económica o incluso la reversión temporal de la misma.



Para destinar esta ayuda a unos 32 millones de personas, Guedes explicó que la nueva ayuda se enfocaría solo en la población no atendida por ningún programa social, por lo que no podrían beneficiarse los inscritos en 'Bolsa Família'.



Junto a Guedes al finalizar el encuentro, Pacheco dijo que acudió al Ministerio de Economía para manifestar "formalmente" al equipo económico la preocupación de los parlamentarios por el cese de las ayudas de emergencia. "La pandemia continúa, y ahora he venido al Ministro de Economía para expresar lo que es una preocupación del Congreso Nacional", dijo.



Por su parte, el presidente del Senado indicó que las nuevas ayudas se deberían discutir en el marco del cumplimiento de las normas tributarias, "con cautela, con prudencia, con el cumplimiento de criterios, para evitar que las cosas empeoren".



Con respecto al calendario de la reforma tributaria, Pacheco señaló que pretende concluir dicha reforma este año, aprovechando las propuestas en curso en el Congreso para así no imponer un nuevo texto.