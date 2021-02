Croacia aplicará vacunas AstraZeneca también a mayores a los 65 años

EFE/EPA/DOMINIC LIPINSKI /Archivo

Zagreb, 5 feb (EFE).- Croacia empezará a aplicar a partir del lunes próximo las primeras dosis de la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus, incluyendo a personas mayores de 65 años, informó este viernes el gabinete de crisis contra la pandemia en el país balcánico.

"Consideramos que no tenemos razones de hacer recomendaciones diferentes a la emitida por la Agencia Europea del Medicamento (EMA)", aseguró hoy el jefe del gabinete de crisis, Krunoslav Capak, haciendo referencia a varios países europeos, como Austria, Alemania o Italia, que no administrarán esa vacuna a personas mayores de 65.

El funcionario croata recordó que EMA ha aprobado la vacuna de AstraZeneca para personas mayores de 18 años sin límites y que los estudios han mostrado que su eficacia media es del 60 %.

"Los que se han vacunado y si han contagiado, no han tenido síntomas graves", aseguró Capak.

Croacia, uno de los países europeos cuyo plan de vacunas depende más del fármaco de AstraZeneca, recibirá mañana, sábado, un primer suministro y a lo largo de febrero espera recibir en total 154.000 dosis.

El país balcánico, de unos 4 millones de habitantes, registró en las últimas 24 horas 16 muertos y 549 nuevos contagios con el coronavirus, un 13 % menos que la semana pasada, con una incidencia de 181 casos por 100.000 habitantes en 14 días.

En los hospitales de Croacia hay actualmente unos 1.200 pacientes con covid-19, entre ellos, 106 en estado grave, según fuentes oficiales.