Cristiano Ronaldo cumple 36 años siendo el número 1

MADRID, 5 (CHANCE)



Cristiano Ronaldo es una de las figuras más importantes de fútbol de la historia. Y es que tan solo tenemos que ver cómo se mueve en el campo, cómo juega en equipo, como enfoca, como marca goles... en resumen, cómo se desvive por este deporte que ha sido y sigue siendo su vida. Además, el ex del Real Madrid acumula ya 763 goles en su carrera profesional y ha sido nombrado como mejor jugador europeo de la década por la IFFHS. Unos títulos que no los tiene todo el mundo y que le llenan de orgullo tanto a él como a toda su familia.



Además, el jugador de fútbol ha formado la familia que siempre había soñado y es que a pesar de no disponer de mucho tiempo libre entre semana debido a los entrenamientos y los viajes que tiene que hacer por trabajo, disfruta como si fuera un niño cuando está con sus hijos y con su pareja, Georgina Rodríguez. Hoy, Cristiano Ronaldo cumple 36 años estando en uno de sus mejores momentos.



Hace días vimos como el deportista sorprendía al amor de su vida con muchas flores en el día de su cumpleaños, quizás hoy sea él el sorprendido y aparezca Georgina Rodríguez con el regalo menos pensado, pero para eso tendremos que esperar a visualizar sus redes sociales durante el día de hoy.



Lo que está claro es que el mejor regalo para Cristiano Ronaldo es seguir siendo el número 1 del fútbol, seguir enamorado de Georgina Rodríguez y disfrutar de sus hijos todo el tiempo que pueda. Aunque no se llegó a confirmar, se habló de una posible boda secreta en 2019 con la influencer, pero todo sigue en el aire, ojalá y sepamos en algún momento si ambos han sellado su amor.