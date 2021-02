Coronavirus.- Gobernadores mexicanos exigen al Gobierno dar "certidumbre" sobre la segunda dosis de la vacuna

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



Varios gobernadores mexicanos han pedido al Gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, dar "certidumbre" a los médicos y trabajadores sanitarios respecto a la entrega y administración de las segundas dosis de las vacunas contra el coronavirus para los trabajadores del sector.



Los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) han señalado que muchos trabajadores han "reclamado que los 21 días entre la primera y la segunda dosis ya han pasado o están a punto de cumplirse". Así, han cuestionado "qué pasaría" si se excede el plazo en cuestión.



El ministro de Sanidad, Hugo López-Gatell, por su parte, ha aseverado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que la segunda dosis "se puede aplicar hasta los 42 días después de la primera", si bien ha matizado que lo recomendable es que el máximo fuera de 35 días para que la vacuna no perdiera eficacia.



"Si no recuerdo mal el que hizo ese comentario fue el gobernador de Guerrero (Héctor Astudillo), y él comentaba que había mucha inquietud del personal de salud porque la primera vez se les dijo que 21 días después y lo que nos comentaron es que, según las indicaciones que se han recibido de la OMS, la segunda dosis se podría aplicar hasta 42 días después, aunque aquí en México lo ideal sería que fuera a los 35 días", ha explicado, según informaciones del diario 'El Universal'.



El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, ha explicado que en la región existe "muchísima inquietud del personal de salud respecto a cuándo va a llegar la segunda dosis, pues los sindicatos han estado en amplia comunicación con su administración y también ha habido mucha inquietud por la página del registro para la vacunación de los adultos mayores, que no está funcionando".



Ante esto, López-Gatell ha confirmado que todo el personal recibirá la segunda dosis de la vacuna dado que los próximos 15 y 22 de febrero llegarán dos envíos de viales que serán administrados a todo el personal de Sanidad. No obstante, no ha ofrecido datos más concretos sobre el número de dosis.