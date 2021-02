Continúan las críticas al jefe de Tokio 2020 por sus comentarios sexistas

EFE/EPA/KIM KYUNG-HOON

Tokio, 5 feb (EFE).- Los controvertidos comentarios sexistas del presidente de Tokio 2020 siguieron generando críticas este viernes, entre cargos públicos que expresaron su preocupación en un momento ya delicado para unos Juegos que han perdido apoyo público.

Al ser preguntada durante una rueda de prensa hoy, la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, tildó los comentarios de "inadmisibles" y dijo haberse quedado sin palabras cuando se enteró.

"El Comité Olímpico Internacional (COI) ha dicho que el asunto está cerrado, pero he oído que ha habido voluntarios de los Juegos que han renunciado y gente que ha llamado para protestar, así que tenemos que evaluarlo", dijo Koike en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Kyodo.

La gobernadora de la capital japonesa, donde está previsto que se inauguren los Juegos Olímpicos el próximo 23 de julio, señaló que es responsabilidad de su gobierno y del comité organizador preparar unos Juegos seguros dentro de la gravedad de la situación actual por la pandemia de covid-19 y dijo que quiere centrarse en ello.

El presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, Yoshiro Mori, hizo unas declaraciones que desataron fuertes protestas tanto dentro como fuera del país sobre la conveniencia de limitar el tiempo de intervención de las mujeres en juntas directivas por su tendencia a hablar demasiado.

"Oí a alguien decir que si aumentamos el número de mujeres en la junta tenemos que regular el turno de palabra de algún modo o si no, no terminaremos nunca", dijo Mori, de 83 años, durante una reunión extraordinaria del Comité Olímpico de Japón en la que se habló de su objetivo de aumentar el número de mujeres miembros del 20 % al 40 %.

Mori compareció en la víspera para ofrecer unas disculpas y abogó por permanecer en su cargo para terminar el trabajo que emprendió hace más de siete años para organizar los Juegos.

El ministro portavoz del Gobierno, Katsunobu Kato, reconoció hoy las críticas suscitadas por las palabras de Mori, pero pidió a las partes implicadas en la organización de los JJ.OO., dentro y fuera de Japón, que actúen para hacer gala de la cooperación y entendimiento necesarios para organizar el evento.

A las críticas expuestas en la red se sumaron las de organismos como Humans Right Watch (HRW), que publicó un comunicado en el que colgó a Mori la "medalla de oro" al sexismo en Japón tras la polémica.

"Las mujeres en Japón están extremadamente subrepresentadas en el liderazgo de las federaciones deportivas" y tanto el COJ como el comité organizador de Tokio 2020, que Mori preside, "juega un papel importante en lo respecta a la igualdad de género y detener el abuso de atletas", dijo en el texto la organización. EFE

