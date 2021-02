Ciencia.-Primer medición de densidad de un exoplaneta recién nacido

05/02/2021 Impresión artística de la muy joven enana roja eruptiva AU Mic y su planeta AU Mic b recientemente descubierto. Al fondo se puede ver el disco de escombros a partir del cual se formó el planeta POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NASA-JPL/CALTECH



Científicos franceses han logrado medir por primera vez la densidad interna de un exoplaneta muy joven que orbita una estrella extremadamente activa recién formada.



A pesar del "ruido" generado por la actividad de la estrella, lo lograron con éxito utilizando el instrumento de búsqueda de planetas SPIRou del Telescopio Canadá-Francia-Hawai (CFHT). Los hallazgos se publicaron en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.



La estrella AU Microscopii (AU Mic) no tiene más de 22 millones de años, en otras palabras, solo unos meses si la vida útil de una estrella se redujera a la de un ser humano. Por lo tanto, es muy joven, al igual que el sistema planetario que lo rodea, que alberga un gigante gaseoso llamado AU Mic b.



La masa y densidad de AU Mic b, que fue detectada por primera vez por el satélite TESS de la NASA, ahora se ha determinado utilizando el espectropolarímetro SPIRou. Resultan ser muy similares a los de Neptuno, que tiene más de cuatro mil millones de años. Sin embargo, la órbita del exoplaneta está 450 veces más cerca de su estrella que Neptuno del Sol. Su atmósfera tiene una temperatura de unos 300 grados C, por lo que pertenece a la familia de los Neptunos calientes, informa en un comunicado el CNRS, organismo nacional de investigación de Francia.



Su estrella, que es muy activa porque es muy joven, genera campos magnéticos muy fuertes, lo que dificulta enormemente el análisis de la señal AU Mic b. Sin embargo, las capacidades de alto rendimiento de SPIRou, junto con el trabajo realizado por los científicos del IRAP (Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie) e IPAG (Institut de Planétologie et d'Astrophysique de Grenoble), finalmente permitieron determinar su masa, y por ende su densidad, a pesar del 'ruido' generado por la actividad de AU Mic.



Esta es la primera vez que los astrónomos han medido con éxito tanto la masa (usando SPIRou) como el radio (gracias a TESS) de un exoplaneta de menos de 200 millones de años. También es el primer exoplaneta cuya masa ha sido medida por SPIRou, un instrumento de próxima generación diseñado y construido bajo la supervisión de equipos franceses y recientemente montado en el Telescopio Canadá-Francia-Hawai (CFHT).



En otros tres artículos publicados recientemente, los equipos de investigación involucrados con SPIRou también han confirmado el rendimiento inigualable del nuevo instrumento y han estudiado otra característica de AU Mic b, la inclinación de su órbita. Esto resultó estar bien alineado con el plano ecuatorial de su estrella, lo que sugiere que su formación no se vio afectada por otros objetos masivos.



Todos estos hallazgos proporcionan información adicional que ayudará a los científicos a perfeccionar los modelos de formación y migración planetaria.