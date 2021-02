Boston River mide su liderazgo del Clausura uruguayo ante el Peñarol

El entrenador de Nacional Jorge Giordano (i). EFE/Raúl Martínez/Archivo

Montevideo, 5 feb (EFE).- El Boston River, que lidera el Clausura uruguayo con 10 unidades y es la sorpresa del torneo, medirá su liderazgo este sábado ante el Peñarol que necesita sumar de a tres para no perder pisada.

El equipo dirigido por Juan Tejera, que terminó último en el Apertura donde apenas sumó dos victorias, ya ganó tres de los cuatros partidos que disputó y no quiere bajarse de la cima.

Para ello, deberá sortear un duro escollo ante uno de los grandes del fútbol uruguayo que, además, llega con la necesidad imperiosa de sumar unidades para poder subir puestos en el Clausura e intentar acercarse al Nacional en la Tabla Anual acumulada.

Los aurinegros, que llegan de iguala 0-0 en el Clásico ante el tricolor, no podrán contar por una suspensión con su capitán Cristian 'Cebolla' Rodríguez.

Por su parte, el Nacional, líder de la Tabla Anual acumulada, que otorga ventaja deportiva en las finales y da los clasificados a las copas internacionales, se medirá ante el River Plate que buscará dejar atrás la dura derrota ante el Danubio por 0-4.

En este juego, los entrenados por Jorge Giordano deberán afinar aún más la mira ya que la falta de gol les ha hecho dejar varias unidades por el camino. De hecho, el tricolor solo festejó tres tantos en cuatro jornadas.

El Liverpool, que se ubica segundo solo dos unidades por debajo del Boston River, tendrá una difícil visita al Fénix que llega con la motivación de haber derrotado al Progreso por 0-1.

En tanto, Montevideo City Torque, el equipo que pertenece al Grupo City y viene siendo otras de las sorpresas del Clausura, tendrá una difícil visita ante un muy necesitado Danubio que no puede dejar más unidades si quiere quedarse en Primera División.

Otro de los encuentros destacados de esta jornada será el que enfrente al Defensor Sporting con el Plaza Colonia, ambos necesitados de puntos para no perder la categoría.

El resto de la jornada tendrá los duelos del Rentistas ante el Cerro Largo, el Deportivo Maldonado frente al Wanderers y el Cerro contra el Progreso.

- Encuentros de la quinta jornada del Torneo Clausura:

06.02: Rentistas-Cerro Largo, Fénix-Liverpool, Deportivo Maldonado-Wanderers y Boston River-Peñarol.

07.02: Danubio-Montevideo City, Cerro-Progreso, Defensor Sporting-Plaza Colonia y Nacional-River Plate.