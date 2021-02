Bayern consolida su liderato en Bundesliga antes del Mundial de Clubes

El Bayern de Múnich consolidó todavía más su liderato en la Bundesliga, donde tiene ahora diez puntos sobre el RB Leipzig (2º), al vencer 1 a 0 en su visita al Hertha de Berlín (15º), este viernes en el partido que abrió la 20ª jornada.

El equipo bávaro viajará por lo tanto muy tranquilo a Catar para disputar el Mundial de Clubes, donde el lunes se mide en semifinales con el Al Ahly egipcio, el campeón de África, en busca de una final que le enfrentaría el jueves de la próxima semana a Palmeiras (Brasil) o Tigres (México), que el domingo juegan la otra semifinal.

Pero antes de poner rumbo a Doha, el vigente campeón de Alemania y de Europa tenía esta visita al Olympiastadion berlinés.

El francés Kingsley Coman decidió en el minuto 21, con un disparo desde fuera del área tras una asistencia de Thomas Müller.

En el 12, con el empate a cero inicial, el polaco Robert Lewandowski había fallado un penal. El ganador del último FIFA 'The Best' no pudo marcar en este partido y sigue con 24 tantos en la tabla de máximos anotadores, por lo que no pudo avanzar en esta ocasión hacia su objetivo de batir el récord de goles en una misma temporada de la liga alemana, que ostenta el mítico Gerd Müller con 40 desde la campaña 1971-1972.

Lewandowski había marcado hasta ahora 32 de los 35 penales lanzados en la Bundesliga. El artillero polaco había anotado también al menos un tanto en sus nueve últimos partidos en el campeonato alemán, por lo que corta ahora su racha.

El arquero del Hertha, Rune Jarstein, no solo destacó deteniendo ese penal sino que también tuvo buenas intervenciones ante ocasiones de Coman (24), Serge Gnabry (47) y de nuevo Lewandowski (75), pero su inspiración no evitó la derrota del equipo de Berlín, que luchó hasta el último instante.

"Sentimos desde el principio que iba a ser un partido difícil. Ellos lucharon por cada centímetro cuadrado", reconoció Thomas Müller.

- Diez puntos sobre el Leipzig -

El gol de Coman fue suficiente para que el Bayern se distanciara como líder del campeonato alemán, sumando ahora 48 puntos, poniéndose provisionalmente con 10 puntos más que el segundo, el RB Leipzig, que el sábado visita al colista Schalke 04.

La victoria del Bayern presiona no solo al Leipzig, sino a los equipos que vienen por detrás.

Por ejemplo, Bayer Leverkusen (5º) y Borussia Dortmund (6º), dos grandes que no atraviesan su mejor momento, quedan ahora a 16 puntos de los muniqueses, a la espera de sus respectivos partidos del fin de semana, el sábado ante Stuttgart (10º) y Friburgo (9º).

El Bayern consigue un quinto triunfo consecutivo en la liga alemana.

Ha ganado todos sus partidos desde la mala semana que tuvo a mediados de enero, cuando encadenó una derrota en Mönchengladbach en la Bundesliga con una eliminación en la Copa de Alemania ante el Holstein Kiel (2ª división). El equipo de Hansi Flick ha reaccionado a la perfección tras ese inesperado resbalón.

Por su parte, el Hertha de Berlín (15º) está en una posición muy delicada.

Si el Arminia Bielefeld (16º) puntúa el domingo en casa contra el Werder Bremen (11º), el equipo de la capital caería al antepenúltimo puesto, la posición que obliga a disputar un repechaje por la permanencia.

