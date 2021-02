Argentina.- Uribes, sobre el contrato de Messi: "Quien tiene que estar bien pagado es la ciencia, esas cifras chocan"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, admitió que las cifras "exhorbitadas" del contrato del delantero argentino del FC Barcelona Leo Messi "chocan" en el contexto actual de crisis económica por la pandemia de la COVID-19 y consideró que la ciencia es la que debe estar "bien pagada".



"Tenemos un problema con lo que significa, pero no ahora, ahora es más visible cuando se sufre una situación de crisis. Eso nos define como sociedad. Tenemos que ver las cosas de otra forma. Quien debe de estar bien pagado es la ciencia ... y el fútbol también", dijo en declaraciones a Telemadrid que recoge Europa Press.



Rodríguez Uribes dijo que no puede "poner un tope" salarial porque la sociedad actual es "capitalista", "abierta" y se rige por las leyes de mercado, aunque señaló que, desde el punto de vista moral, cuesta más asimilar contratos de 555 millones en tan solo 4 años, según publicó el diario El Mundo.



"Nosotros hemos hecho una cosa que va en sentido contrario. Hemos hecho un pacto entre el CSD, LaLiga y la federación española de fútbol para que, en el contexto de la pandemia, los derechos de la televisión, a través de una fundación, se repartan a deportes minoritarios que están pasándolo muy mal", apuntó.



Por otro lado, el misnitro de Deporte se mostró convencido de que este verano se disputarán los Juegos Olímpicos de Tokyo. "Creo que sí, la información que me llega del Comité Olímpico Internacional, y del presidente del COE, Alejandro Blanco, es que en julio tendremos los Juegos Olímpicos de Tokyo. Se van a poder celebrar, aunque no será con estadios llenos. Tendrán sus controles y garantías, pero será un buen momento de reencuentro de la humanidad y de empezar con fuerza el horizonte siguiente", subrayó.