AMP.-Rusia.-Borrell pide a Rusia la liberación de Navalni y Labrov le responde con los presos independentistas catalanes

El ministro ruso de Exteriores cuestiona la investigación de científicos alemanes sobre el envenenamiento al opositor



El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha reclamado este viernes al ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, la puesta en libertad del opositor Alexei Navalni y sus seguidores detenidos en las últimas semanas, una exigencia ante la que Moscú ha respondido sacando a colación casos de brutalidad policial en Europa y la situación de los presos independentistas en España.



En una rueda de prensa desde Moscú tras un primer contacto entre ambos, Borrell ha insistido en la liberación de Navalni y ha recalcado que la UE espera que Rusia realice una investigación "independiente y completa" sobre su envenenamiento el pasado verano.



El primer viaje en cuatro años de un responsable de Exteriores de la UE a Rusia ha estado marcado por la detención y encarcelamiento del opositor ruso, que fue condenado este martes a tres años y medio de prisión por un presunto caso de fraude, un tema candente que se ha colado en la rueda de prensa conjunta de Borrell y Lavrov.



"Por supuesto hemos hablado del caso de Navalni y sobre la gente detenida en las manifestaciones", ha señalado el jefe de la diplomacia al ser repreguntando por el tema, al tiempo que ha insistido en que una investigación "transparente" puede ayudar a "aclarar" lo sucedido con el opositor ruso.



Ahondando en esto, el jefe de la diplomacia comunitaria ha reiterado que la UE respeta la soberanía rusa y su responsabilidad con sus compromisos internacionales, pero considera que los temas de "libertades políticas, sociedad civil, Estado de derecho y Derechos Humanos" son "centrales" para encauzar la relación con Rusia.



Tras las palabras del Alto Representante, Lavrov ha respondido con casos de abusos policiales vividos en la UE y Estados Unidos últimamente, para, en este punto, sacar a la palestra la situación de los presos independentistas como ejemplo de "decisiones judiciales motivadas políticamente".



En un paralelismo con las denuncias europeas sobre la situación de Navalni, el ministro ruso ha señalado que "los líderes independentistas catalanes están en prisión por organizar un referéndum, una decisión que la justicia española no ha revocado pese a que tribunales de Alemania y Bélgica hayan fallado en contra". "Ante esto, España ha defendido su sistema judicial y ha pedido no dudar de sus decisiones. Eso es lo que queremos de Occidente en términos de reciprocidad", ha argumentado Lavrov.



Sobre la investigación por el intento de asesinato de Navalni, el político ruso ha vuelto a poner en tela de juicio el envenenamiento, dudando de la investigación de científicos alemanes y ha criticado los "dobles estándares" en la cobertura mediática del caso.



En este intercambio de declaraciones, Borrell ha respondido que Estados Unidos o la UE no están exentos de casos de brutalidad policial, pero ha defendido que cuando esto sucede en un país con un Estado de derecho fuerte "hay formas de poner las cosas en su sitio y pedir responsabilidades". "Esa es la ventaja de tener un sistema de Estado de derecho potente", ha zanjado.



Preguntado por posibles nuevas sanciones del bloque por la oleada de represión, el responsable de Exteriores de la UE ha evitado ahondar en ello y se ha limitado a indicar que no hay propuestas sobre la mesa en este momento.



ENCUENTRO CON LA SOCIEDAD CIVIL



Previo a su encuentro con Lavrov, el jefe de la diplomacia comunitaria se ha reunido con representantes de la sociedad civil rusa a los que ha transmitido el apoyo de la UE, en un momento en el que el Kremlin ha estrechado el cerco sobre la oposición.



"La UE es y seguirá siendo el principal respaldo a los proyectos de la sociedad civil en el país", ha indicado el político español en un mensaje en Twitter, aunque el Servicio Exterior de la UE ha evitado confirmar con qué líderes se ha entrevistado.



Finalmente, una portavoz de Borrell en Bruselas ha confirmado en una rueda de prensa que el jefe de la diplomacia europea no se ha visto con Navalni, aunque sí "está en contacto con su equipo".



"Es inaceptable que Alexei Navalni esté entre rejas, ¿cómo podría el Alto Representante reunirse con él en estas circunstancias? Daría la impresión errónea de que aceptamos o estamos de acuerdo con la situación, y no lo estamos", ha defendido la portavoz, Nabila Massrali.



RELANZAR LA RELACIÓN CON RUSIA



Pese a las tiranteces por el caso de Navalni y las crecientes diferencias con Moscú, lo que ha provocado un deterioro en las relaciones, el Alto Representante ha defendido la conveniencia de su viaje y ha señalado que la UE y Rusia deben encontrar espacios en los que trabajar juntos y desarrollar "confianza mutua".



En este sentido, ha identificado temas como la cooperación frente a la pandemia, la lucha climática, la digitalización y asuntos internacionales como el acuerdo nuclear iraní, en el que ambos comparten el interés de que regrese Estados Unidos.



El viaje de Borrell a Moscú sirve de antesala del debate las próximas semanas en el seno de la UE, con la vista puesta en el Consejo Europeo de marzo en el que los líderes de la UE estudiarán cómo afrontar la futura relación con Rusia.



"Es importante clarificar qué queremos hacer para encauzar las relaciones. Hemos identificado espacios y diferentes temas bilaterales e internacionales. Esto es lo importante", ha reflexionado el Alto Representante.



En esto ha coincidido Lavrov, quien ha defendido un diálogo con Bruselas que sea mutuamente beneficioso y aborde las diferencias existentes. "El deterioro de las relaciones tiene consecuencias negativas y esperamos que, cuando revise las relaciones en marzo, la UE opte por una cooperación profesional y pragmática", ha expuesto el ministro ruso.