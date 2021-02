AMP.- Coronavirus.- México acumula 162.922 fallecidos por COVID-19 tras registrar 1.682 decesos en la última jornada

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, da negativo por COVID-19



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Salud de México ha informado este jueves de 13.575 nuevos casos de coronavirus y 1.682 fallecidos más, que elevan el total de víctimas mortales de la pandemia a 162.922.



En la rueda de prensa diaria para abordar la evolución de la COVID-19 en el país, el director general de Epidemiología, José Luis Alomía, ha precisado que desde que estalló la pandemia se han registrado 1.899.820 casos, de los que 1.461.011 se han recuperado y 81.538 son casos activos.



Respecto a la situación en los hospitales, hasta el 55 por ciento de camas generales están ocupadas, mientras las plazas con ventiladores están al 50 por ciento. Ciudad de México es la entidad con mayor ocupación hospitalaria con un 82 por ciento.



Por otro lado, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ha señalado a través de su cuenta de Twitter que este jueves se han aplicado en el país 5.089 dosis de la vacuna contra la COVID-19, con lo que se llega a un total de 695.088 dosis administradas desde que se inició la campaña.



México tendrá acceso a 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V tras una negociación para su adquisición, según ha avanzado López-Gatell en una reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores en la que también ha participado el ministro de Salud, Jorge Alcocer.



En la misma cita, ha indicado que a la llegada de estas dosis del inmunizador ruso se sumarán entre 1,6 y 2,7 millones de dosis del biológico de AstraZeneca adquiridas por el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ha recordado que el 15 de febrero se reanudarán las entregas acordadas con Pfizer.



LÓPEZ OBRADOR DA NEGATIVO



Por otro lado, este jueves el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado que ha dado negativo en una nueva prueba de la COVID-19 tras haber dado positivo hace once días, y desde entonces ha permanecido en cuarentena.



"Me hicieron la prueba de antígenos hoy en la mañana y ya salí negativo, todavía tengo que esperar unos días más, pero ya estoy bien de salud, me estoy recuperando", ha expresado el dirigente mexicano a través de un vídeo, en el que también ha agradecido a todos aquellos que se han preocupado por su estado.



Ahora, el presidente tendrá que esperar a obtener el alta médica y epidemiológica para poder volver a sus actividades, informa 'Milenio'.