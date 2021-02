AMP.- Birmania.- El Consejo de Seguridad de la ONU pide la "liberación inmediata" de Suu Kyi y el resto de detenidos

04/02/2021 Protestas en Bangkok por el golpe de estado en Birmania. POLITICA LAUREN DECICCA



Detenido en Rangún Win Htein, un alto cargo de la NLD crítico con el jefe del Ejército tras el golpe



El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha reclamado este jueves la "liberación inmediata" de la líder 'de facto' de Birmania y el resto de políticos detenidos durante el golpe de Estado dado el lunes por el Ejército poco antes de que tomara posesión el Parlamento surgido de las elecciones legislativas de noviembre.



En una declaración consensuada, los 15 estados miembro del organismo han mostrado su "profunda preocupación" por la declaración del estado de emergencia y la "detención arbitraria" de miembros del Gobierno, incluidos Suu Kyi y el presidente birmano, Win Myint, por lo que han reclamado su liberación.



Así, han resaltado la "necesidad de un apoyo continuado a la transición democrática en Birmania" y han defendido la necesidad de "mantener las instituciones y procesos democráticos, evitar la violencia y respetar totalmente los Derechos Humanos, las libertades fundamentales y el Estado de Derecho".



En este sentido, los miembros del organismo han abogado por el "diálogo" y la "reconciliación", en línea con "los intereses del pueblo de Birmania", al tiempo que han mostrado su preocupación por las restricciones impuestas tras la asonada sobre la sociedad civil, los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación.



El Consejo de Seguridad ha pedido además que se garantice un acceso humanitario "sin restricciones" a las personas que necesiten ayuda, incluido el reinicio de los vuelos humanitarios que opera la ONU, antes de apostar por "hacer frente a las causas subyacentes" de la crisis en el estado de Rajine (oeste) y crear "las condiciones necesarias" para un regreso "seguro, voluntario, sostenible y digno" de los cientos de miles de rohingyas desplazados y refugiados en Bangladesh y otros países de la región.



Por último, han reafirmado su "firme compromiso" con la "soberanía, independencia política, integridad territorial y unidad" de Birmania, según un comunicado publicado por el Consejo de Seguridad de la ONU a través de su página web.



El comunicado ha sido publicado poco antes de que Win Htein, un alto cargo de la Liga Nacional para la Democracia (NLD) de Suu Kyi, fuera detenido a primera hora de este viernes en la ciudad de Rangún (sur), la más poblada del país asiático.



Htein ha comunicado a la cadena de televisión británica BBC que iba a ser trasladado a la capital, Naypidó, tras ser detenido bajo las leyes de sedición, por lo que se expondría a una pena de cadena perpetua en caso de ser declarado culpable.



"No les gusta lo que he estado diciendo. Tienen miedo a lo que digo", ha manifestado Htein, de 79 años y un firme seguidor de Suu Kyi. Durante los últimos días, el alto cargo de la NLD ha dado diversas entrevistas para condenar el golpe y criticar al jefe del Ejército, Min Aung Hlaning.



PROTESTA EN MANDALAY



Por otra parte, decenas de personas se han manifestado este mismo en la ciudad birmana de Mandalay (norte) para protestar contra el golpe de Estado y reclamar el restablecimiento de la democracia en el país asiático.



Según las informaciones recogidas por el diario birmano 'The Myanmar Times', la concentración, que se ha saldado con varios detenidos, ha tenido lugar frente a una facultad de Medicina con pancartas y megáfonos. Los participantes han reclamado además la liberación de Suu Kyi y de Myint, así como la salida del Ejército del poder.



En los últimos días, parte de la población se ha organizado a través de redes sociales para llevar a cabo campañas de desobediencia contra el golpe. Facebook, muy popular en el país, ha sido una de las plataformas más utilizadas para ello, por lo que el Ejército ordenó a las empresas de telecomunicaciones que lo bloqueasen hasta el 7 de febrero, lo que ha provocado que los convocantes migren a redes sociales como Twitter o Telegram, recoge 'The Irrawady'.



Entre otras movilizaciones, en los últimos días, han tenido lugar 'caceroladas' en las calles y desde ventanas y balcones, y se han podido ver pancartas y oír cánticos contra el golpe militar. "Suelten ahora a nuestros líderes arrestados", se ha podido oír en alguna de ellas, informa 'The Hindu'.



Por otro lado, profesionales sanitarios de distintos hospitales del país han declarado la desobediencia civil con parones en sus jornadas.



Frente a la situación que se vive en el país, organizaciones como Amnistía Internacional han lamentado la detención de activistas y defensores de Derechos Humanos, mientras otros organismos como el Consejo Noruego para los Refugiados ha alertado del "desastre humanitario" que puede significar el golpe para un millón de personas en situación de vulnerabilidad.



El golpe fue ejecutado tras las recientes tensiones a raíz de las elecciones generales de noviembre, en las que se impuso de forma aplastante la NLD y tras las que tanto la oposición como el Ejército han denunciado posibles irregularidades, aunque ninguno ha presentado pruebas de este supuesto fraude.



Las Fuerzas Armadas habían dejado entrever su malestar por estas presuntas irregularidades, incluso sugiriendo que la Carta Magna podría ser "revocada" días antes de la asonada. Finalmente, el lunes con las detenciones de los principales líderes del país y horas antes de que se celebrara la sesión en el Parlamento que confirmara los resultados, el jefe del Ejército se hizo con el poder.