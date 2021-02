116-147. Oubre Jr. se reivindica con 40 puntos y Warriors arrollan a Mavericks

EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO /Archivo

Redacción deportes (EE.UU.), 5 feb (EFE).- La explosión ofensiva que los Warriors de Golden State esperaban del alero Kelly Oubre Jr. llegó en el American Airlines Center de Dallas, donde anotó 40 puntos y su equipo arrolló por 116-147 a los Mavericks.

Oubre Jr., que fue fichado por los Warriors para sustituir al lesionado Klay Thompson, no había mostrado su verdadero potencial ofensivo, lo que ha impedido a su equipo estar mejor clasificado.

Pero en Dallas, Oubre Jr. surgió con su mejor inspiración encestadora que le permitió establecer marca personal y a los Warriors demostrar que son un equipo ganador, que puede hacer mucho daño con su ataque.

Junto a Oubre Jr., el base Stephen Curry aportó otros 28 puntos, mientras que el ala-pívot Draymond Green, que jugó como falso pívot, logró un doble-doble de 11 tantos y repartió 15 asistencias, su mejor registro en lo que va de temporada.

Los Warriors, a pesar de las bajas por lesión de sus dos mejores hombres altos, no tuvieron problemas para imponerse dentro de la pintura con 54 puntos anotados por 36 del equipo de Dallas, que también perdió el duelo de los rebotes con 42 por 45 de Golden State.

Al final del tercer periodo, los Warriors tomaron el control del partido. Una canasta en suspensión del escolta-alero Tim Hardaway Jr. colocó a los Mavericks a dos puntos del empate en el marcador (91-93) y a falts de 5:52 minutos por jugarse de ese cuarto.

Golden State emprendió una racha de 4-17, combinando tiros desde fuera de perímetro y penetraciones al aro, que le dieron el resultado parcial de 96-110 al entrenar en el último cuarto de partido.

Curry y Green se quedaron en el banquillo durante la primera mitad del cuarto periodo. Pero Golden State logró otra racha (7-17) y llegó a tomar una ventaja de 27 tantos.

El base esloveno Luka Doncic lideró a los Mavericks con 27 puntos, seis rebotes y seis asistencias, que no fueron suficientes a la hora de evitar la derrota, que los dejó con marca perdedora de 9-14, incluida la de 2-7 de local.

El pívot letón Kristaps Porzingis consiguió 25 puntos pero, al igual que Doncic, no tuvo protagonismo en el juego interior y sus cinco rebotes y dos tapones fueron demasiado poco para luchar contra un rival convertido en una máquina de hacer puntos, liderado por Oubre Jr., que protagonizó su gran noche como profesional.EFE

