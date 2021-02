105-121. Los diezmados Trail Blazers sorprenden a los Sixers, sin Ben Simmons

En la imagen el escolta Gary Trent Jr (i). EFE/EPA/TANNEN MAURY /Archivo

Filadelfia (EE.UU.), 4 feb (EFE).- El escolta Gary Trent Jr. anotó 24 puntos y el pívot turco suizo Enes Kanter logró un doble-doble de 17 tantos y 18 rebotes que permitieron a los diezmados Trail Blazers de Portland vencer a domicilio por 105-121 a los Sixers de Filadelfia, que rompieron racha de cuatro triunfos seguidos.

El veterano alero Carmelo Anthony también brilló en el ataque balanceado de los Trail Blazers al conseguir 22 puntos, cinco asistencias, cuatro rebotes, recuperó un balón y puso dos tapones.

Mientras que el pívot camerunés Joel Embiid anotó 37 puntos como líder encestador de los Sixers, pero no tuvo presencia en el juego interior al perder el duelo con Kanter tras capturar cinco rebotes.

Embiid empató la marca de equipo del exbase Andrew Toney al conseguir 25 puntos en el segundo cuarto. Toney la estableció el 21 de marzo de 1982 en último cuarto del partido que disputaron contra los Celtics de Boston.

El alero Tobias Harris estuvo mejor en el juego interior y acabó con un doble-doble, pero solo anotó 12 puntos y capturó 11 balones bajo los aros.

Pero los Sixers no tuvieron al base titular, el australiano Ben Simmons, tensión en la pantorrilla izquierda, y su ausencia se hizo sentir demasiado, mucho más que las que tuvieron los Trail Blazers.

Portland jugó sin el base titular Damian Lillard (distensión abdominal), el alero Derrick Jones Jr. (esguince del pie izquierdo) y otros cuatro jugadores más que ya estaban de baja, incluido el escolta titular y segundo máximo encestador CJ McCollum (pie izquierdo), y los Trail Blazers se quedaron con nueve jugadores.

El presidente de los Sixers, Daryl Morey, respondió: "No me engañan" horas antes del partido a un tuit que notó todas las lesiones de Portland. Tenía motivos para preocuparse.

Sin Lillard o McCollum, Trent conectó dos triples y Portland superó a los Sixers 19-40 en el tercero periodo.

Portland entró en el puesto 26 de la NBA en defensa de equipo, permitiendo 117,1 puntos por partido. McCollum tuiteó: "¡Podríamos pasar al puesto 22 en la liga en defensa después de esta destacada actuación!"

Embiid anotó 31 puntos en la primera mitad (en 11 de 17 tiros; 9 de 9 desde la línea) y podría haber superado los 40 si no hubiera dejado el partido durante unos cuatro minutos cuando se golpeó la rodilla derecha.

El pívot titular de los Sixers cayó mal cuando intentó bloquear un tiro en el primer cuarto. Embiid caminó directamente al vestuario, pero regresó con 90 segundos restantes en el cuarto.

Embiid anotó 25 puntos en el segundo cuarto y llevó a los Sixers mientras luchaban desde afuera. Los Sixers fallaron los 10 intentos de triples en la mitad y eso llevó a un empate a 57 en el descanso.

Portland abrió la segunda mitad con una racha de 0-12 (los 76ers fallaron dos triples más en esa racha) y Embiid no hizo ningún tiro a canasta.

El escolta-alero turco Furkan Korkmaz comenzó como titular en puesto de Simmons, que será observado diariamente para establecer su condición.

Korkmaz aportó 13 puntos, cinco rebotes, dos asistencias, recuperó dos balones y perdió otros dos con los Sixers (16-7), que siguen líderes en la División Atlántico y de la Conferencia Este.