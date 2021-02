Vivencias cercanas a cárteles inspiraron a Yazpik para su papel en "Narcos"

El actor mexicano, José María Yazpik. EFE/José Méndez/Archivo

México, 4 feb (EFE).- El actor mexicano José María Yazpik comentó este jueves en una conferencia de prensa que tomó experiencias propias para la creación de su personaje en la serie “Narcos: México”, y aseguró que en su juventud conoció a Ramón Arellano, fundador del Cártel de Tijuana.

“He estado ligado afortunadamente de forma indirecta con el mundo del narcotráfico porque en Tijuana en los 80 era una ciudad muy cerrada y los narcotraficantes eran parte de esa sociedad”, explicó el actor en un evento virtual a propósito del relanzamiento de la segunda temporada de “Narcos: México” por A&E el próximo 15 de febrero.

Según precisó, tuvo la oportunidad de convivir con hijos de narcotraficantes e incluso con líderes del narco, de los que fue compañero de escuela, pero dejó claro que no se trataba de sus amistades.

“Me tocaron varios roces muy cercanos con ciertos miembros de la familia Arellano. Incluso iba a la escuela con un par de narco 'juniors' e iba a fiestas a las que Ramón Arellano de repente llegaba. No es que estuvieran hablando de drogas todo el día o que fueran violentos, eran compañeros nada más”, apuntó.

Según explicó, dichas experiencias lo ayudaron a entender mejor a su personaje y a quitarse los estigmas y juicios negativos en torno a su personaje, Amado Carrillo Fuentes, conocido como El Señor de los Cielos, y entenderlo como un ser humano, pero sin ninguna intención de idealizarlo o vanagloriarlo.

La serie de Netflix llega a las pantallas pequeñas este febrero por A&E y contará la segunda parte de la historia del narcotraficante más grande de México de la década de 1980, Miguel Ángel Félix Gallardo (interpretado por Diego Luna).

Pese a que se trata de una trama ficcionada y su función es el entretenimiento, el actor resaltó que es importante mostrar estas historias para poder identificar los errores que se han cometido en la sociedad, pues aseguró que no se trata de una serie que reivindique la historia de los narcotraficantes, sino que apunta hacia los males de la sociedad.

“Es un tema doloroso pero es importante hablarlo, es importante crear una conversación. Desgraciadamente en varios países de Latinoamérica estamos sumergidos en el narco, es importante no glorificarlo, crear una conciencia y una conversación para saber por dónde hay que salir y qué rumbos debemos tomar”, apuntó Yazpik.

En conferencia, los presentes también resaltaron el crecimiento de los personajes femeninos para la segunda temporada y la importancia de mostrar el poder femenino sin caer en el cliché de las comparaciones con adjetivos masculinos.

Y es precisamente lo que representan personajes como el de Teresa Ruiz, quien interpreta a Isabella Bautista, la novia de Miguel Ángel Félix Gallardo: jajajajaj “una mujer muy sensual”, según mencionó Ruiz, que tiene que enfrentarse constantemente a la sexualización debido al ambiente machista en el que sobrevive.

En el evento virtual estuvieron presentes Ruiz, Yazpik, Mariana Treviño, Fernando Urrejola, Mayra Hermosillo, Alfonso Dosal y la productora Jesse Moore.