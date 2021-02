VÍDEO: Coronavirus.- La OMS pide a las regiones europeas "paciencia y comprensión" con respecto al reparto de vacunas

29/01/2021 Vacunas contra la covid POLITICA ESPAÑA EUROPA COMUNIDAD VALENCIANA SALUD GVA



El director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hans Kluge, ha afirmado este jueves que entiende la "frustración" por el lento suministro de vacunas contra la Covid-19 en estas primeras semanas de la campaña, pero ha pedido "paciencia y comprensión" mientras se aumentan las capacidades de producción, así como "solidaridad" para que también sean repartidas en los países más pobres.



Así se ha expresado durante su intervención ante el pleno del Comité Europeo de las Regiones, en el que ha intervenido durante un debate sobre la vacunación en la UE. "Pido a la gente de Europa paciencia y comprensión", ha enfatizado. "La frustración debido al suministro es comprensible. El aumento de la producción tomará tiempo y la clave es la solidaridad", ha añadido.



Kluge ha afirmado que "hasta que la producción coja velocidad es normal que haya colisiones entre la solidaridad internacional y la responsabilidad nacional", pero ha confiando en que "los retrasos" anunciados por algunos laboratorios "sean compensados por nuevos productos y aumentos de la capacidad de producción".



"Ningún país o región debería tener acceso a más (vacunas) de la que necesita mientras otros países o regiones no tienen suministros o son limitados"; ha subrayado el responsable para Europa de la OMS.



Por eso, ha defendido, es "muy importante" explicar a la población que el objetivo actual de la vacunación es proteger a los más vulnerables y a los sanitarios, y no "eliminar o erradicar" el virus. "Explicar muy bien esta narrativa a los ciudadanos es crucial", ha apuntado.



Kluge ha recordado que Europa es la segunda región del mundo más afectada por la enfermedad, con más de un tercio de los casos y las muertes globales. Casi cuarenta países del continente han suministrado ya "cerca de 30 millones de dosis" de vacunas contra la Covid-19. "Hay razones par ala esperanza, pero todavía no estamos fuera de peligro", ha advertido, para después recordar que las nuevas variantes han entrado ya en 37 países europeos y 17 de ellos tienen casos de la variante sudafricana.



El director para Europa de la OMS ha sido presentado por el presidente del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas, quien ha defendido que "el esfuerzo común, la cohesión y la solidaridad" debe ser la guía de la UE en el proceso de vacunación.



"Debemos evitar la competencia por las vacunas entre los Estados miembros y dentro de los Estados miembros", ha recalcado el griego, quien ha llamado a evitar divisiones dentro del bloque porque esto aumentaría las desigualdades y las dificultades en plena pandemia.



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha intervenido en la sesión plenaria del Comité Europeo de las Regiones para pedir en un "ruego desesperado" a la UE que estudie "todas las posibilidades" para que lleguen más dosis de vacunas a los Estados miembros, porque las aprobadas hasta ahora "no es suficiente".



"No llegan las vacunas y necesitamos urgentemente mas dosis. Tenemos que estudiar la posibilidad incluso de que se puedan fabricar en todos los países de la Unión Europea negociando la patente, tenemos que estudiar todas las posibilidades que están en nuestra mano, buscar estrategias comunes también en las fronteras para poder competir unidos", ha remarcado.



Ayuso ha indicado que sólo el 3% de la población europea ha recibido al menos una inyección hasta ahora y ha recordado que la UE registra unos 3.000 fallecimientos al día. "No podemos seguir así, es un dolor insoportable, un lastre para nuestro proyecto común", ha reiterado.



En esta línea, ha insistido en la necesidad de "hacer todo lo que esté en nuestra mano para traer esas vacunas y demostrar que somos un proyecto libre de ciudadanos que trabajan de manera conjunta por todos los ciudadanos, empezando por los más vulnerables".



También ha intervenido el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, quien ha advertido de que el proyecto europeo "estará perdido" si no consigue que los ciudadanos vean una "respuesta eficaz" del bloque a la pendemia. "Por eso es muy importante que se aclaren todas las dudas y que consigamos vacunar con rapidez", ha asegurado.



Igea ha destacado que "durante el hundimiento de un barco no se pueden subastar los chalecos salvavidas en un cuarto oscuro". "Tenemos que mantener los principios del libre mercado, pero también el Derecho comunitario, la solidaridad y que todos seremos iguales en esta crisis", ha defendido.



En esta línea, el vicepresidente de Castilla y León ha enfatizado que "no puede haber más contratos ocultos" porque la UE debe ser "una comunidad poderosa que defiende a sus ciudadanos pero lo hace también con transparencia y solidaridad".



