Venezolanos registrados en Trinidad y Tobago deberán actualizar sus datos

San Juan, 4 feb (EFE).- Los miles de venezolanos que viven en Trinidad y Tobago deberán actualizar sus datos personales para recibir nuevas tarjetas de registro de inmigrantes, anunció este jueves en conferencia de prensa el ministro de Seguridad Nacional del país caribeño, Stuart Young.

El funcionario indicó que a los venezolanos que ya están registrados se les pedirá que rellenen unos formularios para proporcionar información actualizada antes de que se les entreguen nuevas tarjetas.

"No va a ser igual a la vez anterior, por supuesto, porque estamos sufriendo una pandemia. Vamos a desarrollar un sistema adecuado. Ordené que se lleve a cabo el proceso rápido", detalló.

Venezuela y su población se han convertido en los últimos meses en un asunto prioritario tanto para Trinidad y Tobago como para otros países de la región como Guyana, con quien mantiene una disputa por la Región del Esequibo, una zona de 159.500 kilómetros cuadrados, rica en recursos naturales y minerales, que se encuentra ubicada entre Venezuela y Guyana.

El último capítulo de esta tensión fue el secuestro y posterior liberación ayer por la Armada venezolana de 12 pescadores guyaneses bajo la acusación de faenar en sus aguas de manera ilegal.

Sobre ese episodio, el presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, afirmó que tiene la esperanza de que las autoridades de Caracas cesen cualquier acción que pueda perjudicar a sus pescadores y añadió que espera que Venezuela actúe de manera responsable y no continúe en la línea de interferir con los pescadores o cualquier persona que opere en la Zona Económica Exclusiva de Guyana.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

El ministro de Seguridad Nacional señaló que quien no estuviera registrado antes no podrá realizar este proceso.

"Es una actualización de datos y al final entregaremos nuevas tarjetas para esas personas", indicó.

Young destacó además que algunos venezolanos habían abandonado el sistema de registro y abandonado Trinidad y Tobago.

Respecto a la queja de algunos venezolanos inscritos de que no podían recoger sus tarjetas cuando acudían a la División de Inmigración, Young respondió que se produjeron tarjetas para todos los inscritos, pero que es posible que se haya producido algún error.

Young rechazó las afirmaciones de que volver a entregar datos era demasiado engorroso a la luz de que algunos no habían recibido todavía sus tarjetas.

PARA LOS QUE ESTABAN YA REGISTRADOS

"Lo que se hace ahora es brindar la oportunidad para aquellos que estaban registrados y que pueden no haber recibido sus tarjetas. Tenemos esos registros originales y ahora podrán completar sus formularios actualizados y recibirán sus nuevas tarjetas", concluyó.

El Gobierno de Trinidad y Tobago comenzó en mayo de 2019 la tarea de registro de los ciudadanos venezolanos que permanecen en ese territorio para que obtengan un permiso de estadía formal.

El proceso de registro estuvo abierto a cualquier ciudadano venezolano que residiera en ese territorio legalmente, como visitante o ilegalmente.

El proceso de registro permitió a los venezolanos permanecer en Trinidad y Tobago con el derecho a trabajar y protegidos por las leyes locales contra los abusos de los empleadores, especialmente en relación con el salario mínimo.

Hasta diciembre de 2018, las autoridades estimaban en unos 60.000 los venezolanos en Trinidad y Tobago, que cuentan con 1,3 millones trinitenses.