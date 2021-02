Velan cuerpo de desaparecido frente a la Secretaría de Gobernación mexicana

Dos mujeres observan el féretro con el cuerpo de un hombre desaparecido velado por familiares y amigos en señal de protesta por la falta de recursos tras el cierre de un fideicomiso para familiares de víctimas de desaparición, hoy en frente a la sede de la Secretaría de Gobernación en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

México, 3 feb (EFE).- El cuerpo de un hombre desaparecido fue velado por familiares y amigos este miércoles frente a la sede de la Secretaría de Gobernación de México, en señal de protesta por la falta de recursos tras el cierre de un fideicomiso para familiares de víctimas de desaparición.

"Trajimos el cuerpo a velar aquí, frente a Gobernación, porque las autoridades se negaron a pagar los gastos funerarios a pesar de que es un derecho para las familias de las víctimas", dijo Margarita López, familiar de víctima y una de las acompañantes al velorio.

La mujer aseguró que el cuerpo fue hallado hace año y medio en la sierra de Guerrero, en el suroccidente del país, pero permaneció en servicios periciales de la Fiscalía General de la República y no fue entregado a sus familiares hasta este miércoles.

Señaló que las familias están dispuestas a velar un cuerpo en plena calle cada miércoles si no son atendidas.

Destacó que la esposa del fallecido, quien es el sostén de la familia, no cuenta con recursos suficientes para trasladarlo hasta el estado de Guerrero y las autoridades habían dicho que "cubren los gastos por reembolso".

Recordó que hay familias que en los últimos años han cubiertos los gastos funerarios, los cuales no se les han reintegrado.

Avisaron que el cuerpo permanecerá en la calle, en velación, hasta que las autoridades solucionen el caso y recordó que ese tipo de gastos los cubría el extinto fideicomiso.

A mediados del años pasado, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) informó que el decreto de austeridad anunciado por el Ejecutivo federal, que recorta en un 75 % su gasto corriente, frenaría sus actividades esenciales y paralizaría su funcionamiento.

La Comisión consideró que atender a las víctimas del Estado y garantizar sus derechos es el único camino hacia la restauración del tejido social y la construcción de paz.

La CEAV es el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y es un organismo especializado para brindar atención a las personas que sufren delitos o son víctimas de violaciones de derechos humanos.

Hace una semana, el Gobierno mexicano informó que entre 2006 y enero de 2021 más de 82.000 personas han desaparecido en México y se siguen sumando casos.

Además, detalló que en el periodo de 2006 a diciembre de 2020 se han ubicado 80.517 denuncias de personas desaparecidas o no localizadas en el país, aunque es un dato que se actualiza varias veces al día por lo que hasta el 29 de enero había 82.888 denuncias al respecto.