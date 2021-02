Uruguay cree que hay "tierra fértil" para flexibilizar el Mercosur

En la imagen un registro del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, en Montevideo (Uruguay). EFE/Raúl Martínez/Archivo

Montevideo, 3 feb (EFE).- Uruguay considera que se está generando "tierra fértil" para su "viejo anhelo nacional" de un Mercosur flexible en el que pueda participar del bloque que integra junto a Argentina, Brasil y Paraguay como también poder negociar con otros países.

Así lo anunció el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, al arribar al país tras una rápida visita a Brasil para reunirse con el mandatario Jair Bolsonaro.

Ambos presidentes compartieron un almuerzo en la residencia del mandatario brasileño junto a los cancilleres Ernesto Araujo, de Brasil, y Francisco Bustillo, de Uruguay.

Según repasó Lacalle Pou, en este encuentro se trataron varios temas de la actualidad pero sobre todo se puso el foco en los 30 años del Mercado Común del Sur (Mercosur) que se cumplirán en marzo de este año.

"El Mercosur tuvo sus cosas buenas y de las otras, es momento de perfeccionar el instrumento, sobre todo porque el mundo en 30 años cambió muchísimo lo que hace al comercio exterior, negociaciones multilaterales, bilaterales, y si bien Uruguay sigue participando de un mercado muy importante en la región, también tenemos la necesidad de avanzar", explicó.

Además, ejemplificó con los saludos de Bolsonaro al nuevo mandatario estadounidense, Joe Biden, y las posibles negociaciones de Argentina con China, como una muestra de que es posible relacionarse por fuera del bloque.

"Creemos que se está generando tierra fértil para ese viejo anhelo nacional que es participar del bloque pero poder negociar con otros países. Eso es la flexibilización, que será por un tema de distintas velocidades o será una flexibilización pura", enfatizó.

Al respecto, señaló que es necesario "extralimitar las condiciones negociadoras" de los países, ya que todas las decisiones que toma el bloque son por consenso y sostuvo que, luego de haberse reunido con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y con Bolsonaro, ya se contactó con el mandatario paraguayo, Mario Abdo Benítez, para coordinar un encuentro.

Para avanzar en el proceso de flexibilización, Lacalle Pou y Bolsonaro propusieron generar un encuentro en Foz de Iguazú (Brasil) entre los cuatro miembros del bloque.

Uno de los temas pendientes del Mercosur es concretar el acuerdo comercial con la Unión Europea y por ello el presidente uruguayo afirmó que le preocupa "cuando se inicia un acuerdo y no se finaliza" ya que dar comienzo significa prever oportunidades, aranceles, competencias y si ello se frustra genera "falta de credibilidad".

"Con el tema de la Unión Europea tenemos algunos escollos que hasta el momento no han sido salvados, fue de los temas que hablamos hoy al pasar con el presidente brasileño, ustedes saben cuál es la situación de algunos países europeos con lo que está pasando aquí en nuestra región", resaltó y sentenció que no es muy optimista con conseguir avances rápidos.