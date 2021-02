Uganda.- El líder opositor pide a la UE que "apoye los llamamientos" a la rendición de cuentas tras las elecciones

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El principal líder opositor de Uganda, Robert Kyagulanyi, ha reclamado este jueves a la Unión Europea (UE) que "apoye los llamamientos" a favor de una rendición de cuentas tras las últimas elecciones, celebradas el 14 de enero y en las que la oposición ha denunciado fraude para garantizar la victoria del presidente, Yoweri Museveni.



"Esperamos que los amigos de Uganda apoyen el llamamiento de los ciudadanos a una rendición de cuentas tras unas elecciones manipuladas", ha dicho el opositor, conocido popularmente como Bobi Wine, a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social Twitter.



Así, ha indicado tras un encuentro con representantes de la UE que "da las gracias" al bloque por su papel a la hora de "fomentar la democracia". "Hemos reiterado nuestra postura no violenta, incluso ante unas provocaciones extremas", ha zanjado.



Según las informaciones recogidas por el diario ugandés 'Daily Monitor', la Plataforma de Unidad Nacional (NUP) de Bobi Wine ha pedido al bloque que inicie contactos con Museveni para abordar las denuncias sobre violaciones de los Derechos Humanos y violencia por parte de las fuerzas de seguridad en el país africano.



El portavoz de la NUP, Joel Ssenyonyi, ha señalado tras el encuentro, que ha tenido lugar en la vivienda de Kyagulanyi, que el partido espera que Museveni escuche a la UE y ponga fin a lo que ha descrito como violaciones por parte de las fuerzas de seguridad, especialmente contra la oposición.



"Han estado aquí en nombre de sus países y están muy preocupados por las violaciones de los Derechos Humanos en Uganda. Les hemos pedido que no estén en silencio ante lo que está pasando, pero no les hemos pedido que gestionen el país, porque los ugandeses pueden gestionar su propio país", ha remachado.



El jefe de la delegación de la UE en Uganda, Attilio Pacifici, ha hecho hincapié en que el bloque "valora y anima el diálogo entre todos los actores políticos". La delegación ha incluido a representantes de Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Italia, Países Bajos y Suecia, según el citado medio.



La petición de Kyagulanyi ha llegado apenas un día después de que Museveni ordenara la suspensión de un fondo creado por varios países, entre ellos los que integran la UE, para financiar las actividades de organizaciones civiles que impulsan la democracia y los Derechos Humanos en el país africano.



El presidente ugandés reclamó a la Policía que investigue por qué el Ministerio de Finanzas permitió que los donantes extranjeros tuvieran "rienda libre" para elegir las actividades que financiaban sin aprobación previa del Gobierno a través de la Instalación de Gobernanza Democrática (DGF), según el portal ugandés de noticias Nile Post.



Museveni obtuvo un sexto mandato al frente del país tras las polémicas elecciones del 14 de enero, si bien el principal líder opositor, Robert Kyagulanyi, conocido popularmente como Bobi Wine, presentó el lunes un recurso ante el Tribunal Supremo para intentar anular los resultados.



La crisis política en Uganda se ha ahondado a causa de las denuncias de fraude electoral por parte de la opositora Plataforma de Unidad Nacional (NUP). Kyagulani se presentaba como el principal rival de Museveni, quien lleva al frente del país desde 1986 y quien logró un sexto mandato tras una serie de modificaciones constitucionales para poder concurrir a las urnas.



Las elecciones se celebraron un contexto especialmente tenso debido al aumento de la represión contra la oposición y la muerte de más de 50 personas en noviembre a causa de la acción de las fuerzas de seguridad contra manifestantes tras la detención de Kyagulanyi durante un acto de campaña.