Toñi Moreno desvela la próxima operación a la que se va a someter

11/05/2018 Toñi Moreno, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 4 (CHANCE)



Es una de las grandes de la comunicación y siempre que la vemos en televisión nos ha dejado pegados a la pantalla por la manera tan natural y espontánea con la que desarrolla su trabajo. Desde que fue madre de su hija Lola, la periodista se ha mostrado mucho más cercana con todos sus seguidores en redes sociales y ha hablado en numerosas ocasiones sobre los pros y los contras de ser madre a una avanzada edad, pero también de muchos otros temas de los que ha reflexionado públicamente.



En esta ocasión, Toñi Moreno ha utilizado su perfil de Instagram para confesarles a sus seguidores la próxima operación a la que se va a someter y es que se trata ni más ni menos que de la vista: "A esto (gafas) le quedan los días contados, me lo he pensado mucho porque soy muy cagona, pero estoy en mi puesta a punto y quiero vivir una segunda juventud y he decidido que me quiero operar la visión".



Con una sonrisa en su rostro, Toñi nos ha mostrado con total naturalidad que está convencida a someterse a una cirugía para quitarse de por via las lentes y poder estar todo el día despreocupada de llevar gafas graduadas o no. Lo cierto es que le ha costado mucho tomar esa decisión, pero en la clínica donde se operará le han dado tanta confianza que tiene claro lo que va a hacer.



De esta manera, Toñi Moreno nos ha desvelado su nueva ilusión y dentro de muy pocos días veremos a la presentadora de televisión sin gafas. Con o sin ellas, la periodista seguirá enamorándonos con su naturalidad cada vez que aparezca en televisión o se cuele en nuestros teléfonos móviles a través de las redes sociales.