Somalia.- Al Shabaab dice que publicará un documental sobre la gestión del presidente de Somalia

Aireará los episodios en plena crisis política por las presidenciales y parlamentarias



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El grupo terrorista Al Shabaab ha anunciado que publicará un documental sobre la gestión del actual presidente, Mohamed Abdulahi Mohamed, de cara al fin de su mandato la semana que viene, en plena crisis política por las disputas sobre las elecciones parlamentarias y presidenciales, que debieron arrancar en diciembre.



Al Kataib, el brazo mediático del grupo, ha indicado que el documental, que estará dividido en capítulos, se titulará 'Farmajo, Promesas falsas y esperanzas debilitadas'. 'Farmajo' es el apodo por el que es popularmente conocido el mandatario somalí.



Así, ha resaltado que el grupo "preguntará si 'Farmajo' ha sido capaz de cumplir su campaña de promesas o no" en una serie de aspectos de la situación del país, incluida la derrota de Al Shabaab, reducir la pobreza o acabar con la corrupción.



"'Farmajo', el presidente apóstata, se presentó durante su campaña como un hombre comprometido con las reformas y la buena gobernanza. Prometió restaurar la dignidad perdida de Somalia, reducir la dependencia del país de las tropas extranjeras, derrotar a Al Shabaab, reducir la pobreza, hacer frente a la inseguridad y acabar con la corrupción", ha sostenido.



"Ahora, cuando termina su mandato de cuatro años, preguntamos si 'Farmajo' ha sido capaz de cumplir sus promesas o no. ¿Tiene fe el pueblo de Somalia en este Gobierno y respeta sus instituciones? ¿Dónde se encuentra Somalia en el panorama político internacional? ¿Tiene Somalia el poder de preservar su integridad y evitar que sus vecinos hostiles mantengan dividido el país?", se ha preguntado.



En este sentido, Al Kataib ha destacado que "el objetivo es presentar hechos de forma racional", al tiempo que ha incidido en que "el documental no representa necesariamente" su punto de vista. "El documental es resultado de una investigación rigurosa y extensa que ha llevado un año recopilar y preparar y se fundamenta exclusivamente en informes auténticos y documentos oficiales", ha zanjado.



El presidente, elegido en febrero de 2017 y su mandato expira el 8 de febrero, ya ha expresado su interés en obtener un segundo mandato, dado que no hay límites en este sentido en el país, si bien el proceso electoral se encuentra estancado, en medio de las denuncias de la oposición y las tensiones entre el Gobierno central y las autoridades de las regiones de Puntlandia y Jubalandia.



Los candidatos opositores han rechazado de forma consistente los trabajos del organismo establecido para organizar las elecciones debido a sus quejas en torno a su composición, al entender que está formado por designados políticos, agentes de Inteligencia y "amigos" del presidente, motivo que les llevó a anunciar su intención de crear una "comisión nacional electoral de salvación" paralela.



Somalia hace frente además a un aumento del número de ataques por parte de Al Shabaab --vinculada a la organización terrorista Al Qaeda--, tanto en la capital, Mogadiscio, como en otras zonas del sur del país. Ante ello, Estados Unidos ha incrementado sus bombardeos contra el grupo.