Siria/Israel.- Siria denuncia un nuevo bombardeo de Israel en los Altos del Golán

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Siria han asegurado haber hecho frente a un nuevo bombardeo achacado a Israel en el área de los Altos del Golán y han resaltado que sus sistemas de defensa antiaérea han derribado varios misiles, al tiempo que han dicho que no ha habido víctimas.



Fuentes militares citadas por la agencia estatal siria de noticias, SANA, han indicado que el ataque tuvo lugar a las 22.42 horas (hora local) del miércoles en la zona de los Altos del Golán y han agregado que fueron derribados "la mayoría" de los proyectiles, que habían causado únicamente daños materiales.



El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos ha confirmado el ataque y ha señalado que los objetivos pertenecían al partido-milicia chií libanés Hezbolá y a una milicia progubernamental que opera en los Altos del Golán.



El organismo, con sede en Londres e informantes en el país árabe, ha reseñado que varios proyectiles han impactado en el área de Al Habariya, cerca de la frontera con la provincia de Dara (sur), y ha hecho hincapié en que han destruido tres puestos de control, si bien no se ha pronunciado sobre víctimas.



Los Altos del Golán son un territorio que Israel arrebató a Siria durante la Guerra de los Seis Días (1967) y se anexionó de forma efectiva este territorio bajo ocupación militar en 1981, en un movimiento no reconocido por la comunidad internacional.



Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que no se han pronunciado sobre estas informaciones, han llevado a cabo decenas de bombardeos en Siria argumentando que actúan para evitar el establecimiento de bases iraníes en el país y el envío de armas a Hezbolá por parte de Teherán.