R.Unido/China.- Reino Unido retira la licencia a la cadena china CGTN por estar bajo control gubernamental

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



La Oficina de Comunicaciones británica, la agencia del Gobierno encargada de la regulación de las telecomunicaciones conocida como Ofcom, ha anunciado este jueves la retirada de la licencia de la cadena estatal CGTN por estar controlada por el Partido Comunista Chino.



Según la legislación vigente en Reino Unido, las licencias deben estar bajo control de las cadenas de televisión y no pueden estar, bajo ninguna circunstancias, sujetas a gobiernos.



Tras una investigación, tal y como ha explicado Ofcom en un comunicado, la agencia ha concluido que la licencia de CGTN estaba en manos de la compañía mediática Star China Media, que a su vez es controlada por la entidad pública China Media Capital.



Así, ha explicado que si bien Star China Media tenía en su poder la licencia, "carecía de responsabilidad editorial sobre el contenido de la cadena, por lo que esta no cumple con los requisitos legales para poder emitir en suelo británico".



"Dado que CGTNC (la corporación que engloba a la CGTN) está controlada por CCTV que, como parte del Grupo de Medios de Comunicación de China, está controlada por el Partido Comunista Chino, la cadena está descalificada para tener una licencia según las leyes de difusión de Reino Unido", recoge el texto.



La agencia ha recalcado que, no obstante, se ha dado a CGTN "numerosas oportunidades" para regularizar su situación, pero no ha cumplido con los requisitos, por lo que consideran ahora "apropiado" retirar la licencia.