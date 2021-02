Pronostican "lluvia de iguanas" en el sur de Florida por bajas temperaturas

Según los servicios locales de meteorología, el escenario está listo para que los condados de Miami-Dade y Broward, en el sureste, vean las temperaturas más frías en lo que va de temporada de invierno, sumado a fuertes rachas de viento que incrementan la sensación gélida. EFE/EPA/CJ GUNTHER

Miami, 3 feb (EFE).- El sur de Florida (EE.UU.) se prepara para la noche más fría del año este miércoles y la madrugada del jueves, con una caída de las temperaturas de hasta 40 grados Fahrenheit (4,4 grados Celsius) en algunas zonas, lo que podría ocasionar una "lluvia de iguanas" por congelación, como ha sucedido en otras ocasiones.

Según los servicios locales de meteorología, el escenario está listo para que los condados de Miami-Dade y Broward, en el sureste, vean las temperaturas más frías en lo que va de temporada de invierno, sumado a fuertes rachas de viento que incrementan la sensación gélida.

Mientras el cielo permanece despejado, los vientos del noroeste continúan transportando aire frío sobre esta región habitualmente cálida incluso en estas fechas.

"¡Algunas áreas incluso bajaron a los 40 (grados Fahrenheit)!", dijo la meteoróloga del canal 4 local de CBS, Lissette González, citando a Pompano Beach (56 kilómetros al norte de Miami), que se despertó a 43 grados Fahrenheit (6 grados Celsius).

"Nuestro mínimo normal es de 61 grados (16 Celsius) en esta época del año. Incluso hará más frío mañana por la mañana", anotó.

Por su parte, la meteoróloga de la televisión Local 10, Betty Davis, afirmó que "las escasas nubes del miércoles por la noche y los vientos más ligeros del norte deberían proporcionar las condiciones atmosféricas adecuadas para que las temperaturas bajen aún más".

Cuando esto sucede, las iguanas, una especie considerada invasora en el sur de Florida, habitualmente caen de los árboles donde duermen, pero no mueren en el acto.

Estos reptiles hibernan hasta que suben las temperaturas y vuelven a su vida normal. Mientras esto sucede, dejan a veces las calles tapizadas con sus cuerpos.

Por otra parte, en Miami ha sido activado hasta el jueves el plan de emergencia The Homeless Trust, que implica la apertura de refugios para personas sin hogar.

En Broward, su homólogo The Homeless Voice hizo su ronda por todo el condado este martes cuando las temperaturas comenzaron a bajar. El equipo de atención proporcionó mantas, guantes, zapatos y comida a las personas sin hogar que temen ir a los refugios debido a la covid-19.

Una tendencia al alza de las temperaturas comenzará el jueves por la mañana, lo que hará que el mercurio vuelva a la normalidad durante el resto de la semana, con mínimas en los 60 Fahrenheit (15 Celsius).

La región noreste de EE.UU. empieza a recuperarse de la intensa tormenta de nieve que azotó la zona el lunes y que ha dejado al menos un fallecido, paralizado el transporte público y forzado a suspender la campaña de vacunación de coronavirus en varias ciudades.

La importante nevada, acompañada por rachas de viento de 60 millas por hora (unos 95 kilómetros por hora), ha llegado a dejar en algunas localidades de Nueva Jersey, como Newton y Mendham, 30 pulgadas de nieve (unos 75 centímetros).