Primeras declaraciones de Ángela Dobrowolski desde su entrada en prisión

MADRID, 4 (CHANCE)



Ángela Dobrowolski permanece en prisión desde que el pasado 4 de enero intentase asaltar la casa de Josep María Mainat en Barcelona. A la espera de juicio, y completamente sola, la alemana acaba de romper su silencio confesando cómo se encuentra y cómo afronta su estancia en la cárcel a "El programa de Ana Rosa".



El periodista Miquel Valls ha hablado con Ángela por teléfono y, aunque afectada por su triste realidad y por el negro futuro que se le presenta, la alemana se ha mostrado de lo más tranquila. Y eso que todavía tiene pendientes sendos juicios por presunto intento de homicidio de su exmarido, quebrantar la orden de alejamiento e intentar asaltar su domicilio en dos ocasiones posteriormente.



Angela ha contado que se encuentra "bien". "El cambio no me ha costado mucho, aunque los primeros días en la cárcel fueron "traumáticos". "Soy de Berlín, me he criado en las calles, siempre he sido una persona humilde pero con la educación por encima de todo", ha asegurado.



Arrepentida por haber intentado asaltar la casa de Mainat, la alemana ha admitido que "he cometido una idiotez imperdonable y ahora se ha acabado todo. He perdido a mis hijos durante dos años".



Ángela, que hasta ahora no había explicado por qué intentó entrar en el domicilio de su exmarido, ha confesado que "mi hija y yo tenemos un vínculo especial, especial es decir poco. Ella me pidió desde hace tiempo, en nuestro código, que fuese a verla, que me dejaba la ventana abierta". "Yo, como una idiota, fui a ver a mi hija y abrazarla por la noche... me creí más lista", se ha lamentado.



Sin dudarlo, la alemana ha confesado que "sí esperaba" que Mainat pidiese prisión para ella, pero admite que es algo que "no voy a asimilar nunca".



Sola y sin dinero en la cárcel, la situación de Dobrowolski es dramática. No ha recibido ninguna visita en el último mes y no tiene ni ropa ni tampoco posibilidad de adquirirla. Sin embargo, haciendo gala de su fuerza, Ángela ha desvelado que ha puesto en marcha dos proyectos: "Una fundación en contra de la separación de madres encarceladas de sus hijos y la otra "Sanidad para todos, justicia para todos".



Además, ha hecho una nueva amiga en prisión, que no es otra que Rosa Peral, la condenada a 25 años de cárcel por el crimen de la guardia urbana.