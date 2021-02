Portaltic.-Identifican una versión falsa de WhatsApp para iPhone que roba información de los usuarios

18/01/2016 Aplicación servicio de mensajería instantánea WhatsApp, de Facebook POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ESTADOS UNIDOS NORTEAMÉRICA PORTALTIC



MADRID, 4 (Portaltic/EP)



Un grupo de hackers ha diseñado una versión falsa de WhatsApp, de apariencia muy similar a la real, específicamente dirigida a usuarios de iPhone con el fin de robar información sobre ellos y sus dispositivos móviles.



La compañía de ciberseguridad ZecOps informó hace unos días de que había detectado un ataque contra usuarios de WhatsApp en iOS. La publicación que compartió en Twitter incluía un dominio y una dirección IP.



La investigación realizada por Citizen Lab y Motherboard tras las menciones de ZecOps han desvelado que el dominio descubierto intentaba engañar a los usuarios de iPhone para que instalaran una versión falsa de WhatsApp.



El enlace a la descarga se encontraba en una página con apariencia muy similar a la legítima, e incluía la marca de WhatsApp e instrucciones sobre cómo instalar la aplicación. En realidad, como descubrieron en Citizen Lab, se trataba de un archivo con una configuración especial para dispositivos iPhone.



El archivo permitía a los acceder obtener información de las víctimas, como el código UDID, único para cada iPhone, o el identificador IMEI, que identifica a cada dispositivo móvil. No obstante, desde Citizen Lab reconocen que no fueron capaces de descubrir qué otros datos recopilaba.



La versión falsa de WhatsApp es en realidad un 'malware' espía ('spyware') diseñado para usuarios de la aplicación en iPhone, pero desde Motherboard indican que no han sido capaces de identificar a quién iba dirigido. Aunque sí lo han llegado a vincular con Cy4Gate, una firma de ciberseguridad italiana que suele trabajar con agencias estatales.