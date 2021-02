Portaltic.-Así puedes reforzar la seguridad en tus perfiles de redes sociales, según expertos

MADRID, 4 (Portaltic/EP)



Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental, tanto para el trabajo como para el tiempo de ocio, y 29 millones de españoles las utilizan a diario. Ahora que los usuarios viven, trabajan y dependen cada vez más de Internet, es posible que también estén más expuestos a riesgos inevitables de seguridad.



Por eso, desde Facebook -compañía a la que también pertenecen Instagram y WhatsApp- trabajan para identificar amenazas y responder a ellas, al tiempo que ofrecen consejos de sus expertos para que las personas que utilizan sus servicios y herramientas añadan mayor seguridad a sus cuentas.



Según el informe Digital en 2020, elaborado por Hootsuite y We Are Social, los españoles pasan cinco horas y 41 minutos al día navegando en Internet, siendo las redes sociales una de las plataformas a las que más tiempo dedican. Por este motivo, cada vez es más importante que los usuarios aprendan a reforzar sus perfiles y los expertos en ciberseguridad ofrecen las siguientes recomendaciones.



EMPIEZA CON LA CONTRASEÑA



El primer paso en esta protección de la cuenta es, evidentemente, la contraseña. Esta debe ser segura y se debe cambiar de forma regular. "Usa una contraseña diferente en cada servicio, y evita que incluya información personal como una fecha de nacimiento o el nombre de un familiar. Cuanto más difícil de adivinar, mejor, así que intenta que tenga al menos 6 caracteres y combine mayúsculas, minúsculas, dígitos y caracteres especiales", detallan los expertos.



De la misma forma, recomiendan activar la autenticación en dos pasos, que añade una capa extra de seguridad a la cuenta, que se suma a la seguridad que aporta la contraseña. Al activarla se enviará una petición para introducir un código especial de seguridad cada vez que intentes acceder a Facebook, Instagram o, incluso, WhatsApp desde un nuevo dispositivo. Esos códigos de seguridad se pueden recibir a través de un mensaje de texto (SMS) al teléfono móvil o a través de una 'app' de autenticación externa.



Por otra parte, es importante controlar los inicios de sesión. El propio usuario puede activar alertas para que salten cuando alguien intenta acceder a su perfil en las redes sociales desde un dispositivo o navegador web diferente al habitual. Así, recibirá un mail en el que se indicará qué dispositivo ha intentado iniciar sesión y su ubicación.



CUIDADO CON LAS POSIBLES ESTAFAS



Otra de las amenazas que más preocupan a los usuarios son los mensajes malintencionados, tanto por privado como por 'mail', que tienen como fin último robar la cuenta. "No hagas nunca clic en enlaces sospechosos, aunque procedan de un amigo o de una empresa que conozcas. Esto incluye enlaces que puedas ver en publicaciones o recibir por email. Es importante que recuerdes que Facebook o Instagram nunca te pedirán tu contraseña por email, ni te contactarán a través de mensajes directos", explican desde la compañía.



Los estafadores pueden crear sitios web falsos que se parezcan a los originales y pedirte que inicies sesión con tu correo electrónico y contraseña. Si un enlace te genera dudas, comprueba la URL o escribe la dirección web directamente en un navegador antes de introducir tu contraseña, ya que puede tratarse de una estafa.



Asimismo, hay que estar atento ante cualquier señal que pueda indicar un fallo de seguridad. "Si crees que tu cuenta está comprometida es importante que la asegures tan rápido como puedas. Cambia tu contraseña cuanto antes y asegúrate de que tu información de contacto en la cuenta es la correcta". Si ya no puedes acceder, tanto Facebook como Instagram ofrecen la opción de 'reportar una cuenta comprometida'.



PRECAUCIÓN TAMBIÉN EN WHATSAPP



En WhatsApp nunca se debe compartir el código de verificación u otra información que pueda comprometer el acceso a cualquier plataforma, ni siquiera con familiares o amigos, ya que puede suponer un peligro si el usuario pierde el acceso a su cuenta. "Además, si se sospecha que otra persona está usando tu cuenta de WhatsApp debes notificar a tus contactos para que dicha persona no se haga pasar por ti en tus chats individuales y de grupo", advierten.



Por último, los expertos en ciberseguridad instan a mantener actualizados los datos de contacto. "Así, si detectamos que se han realizado cambios no autorizados en tu cuenta podremos contactar contigo para resolverlo rápidamente", detallan desde Facebook.



Estas seis sencillas pautas pueden ser la clave para mantener la seguridad de los perfiles de las redes sociales y continuar con la actividad 'online' sabiendo que cuenta con la protección adecuada. Además, Facebook ofrece a través de su versión web (o de la versión más reciente de la app de Facebook para Android o iOS) una opción de 'comprobación rápida de seguridad' para revisar la protección que tiene la cuenta y recomendaciones para mejorarla.