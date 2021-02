New York Knicks se hace con la victoria contra Chicago Bulls por 103-107

New York Knicks ganó como visitante a Chicago Bulls por 103-107 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de Chicago Bulls consiguieron ganar en casa contra New York Knicks por 110-102, mientras que los de New York Knicks perdieron a domicilio con Chicago Bulls por 110-102. New York Knicks, con este resultado, se encuentra empatado a partidos ganados con los puestos de Play-off con 10 partidos ganados de 23 jugados. Por su parte, Chicago Bulls, tras el partido, se quedaría por el momento fuera de los puestos de Play-off con ocho victorias en 20 partidos disputados.

El primer cuarto tuvo como dominador al equipo visitante, de hecho, el equipo consiguió un parcial durante este cuarto de 11-2 y alcanzó una diferencia de 19 puntos (15-34) y finalizó con un resultado de 17-34. Después, en el segundo cuarto los locales reducían distancias en el electrónico, el cual terminó con un resultado parcial de 35-29. Tras esto, los jugadores acumularon un total de 52-63 puntos antes del descanso.

Durante el tercer cuarto los jugadores del equipo visitante ampliaron su diferencia, tuvieron una diferencia máxima de 19 puntos (62-81) y el cuarto acabó con un resultado parcial de 24-28 (y un 76-91 total). Por último, en el transcurso del último cuarto también redujo diferencias el equipo local, de hecho, el equipo consiguió un parcial de 13-2, aunque fue insuficiente para hacerse con la victoria del partido y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 27-16. Tras todo esto, el choque finalizó con un resultado de 103-107 a favor del equipo visitante.

Junto a todo esto los jugadores de New York Knicks que más destacaron en el enfrentamiento fueron Julius Randle y Elfrid Payton, que consiguieron 27 puntos, seis asistencias y seis rebotes y 20 puntos, cuatro asistencias y ocho rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo local destacaron Zach Lavine y Thaddeus Young por sus acciones durante el encuentro, con 24 puntos, siete asistencias y cinco rebotes y 19 puntos, dos asistencias y cuatro rebotes respectivamente.

En el siguiente encuentro de la competición Chicago Bulls se enfrentará a Orlando Magic en el Amway Center, mientras que en el próximo partido, New York Knicks se verá las caras con Portland Trail Blazers en el Madison Square Garden.