New Orleans Pelicans consigue ganar a Phoenix Suns (123-101)

New Orleans Pelicans consiguió vencer como local frente a Phoenix Suns por 123-101 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de New Orleans Pelicans cayeron derrotados en casa contra Sacramento Kings por 109-118. Por su parte, los de Phoenix Suns vencieron a domicilio a Dallas Mavericks por 108-109. New Orleans Pelicans, tras el partido, se queda por el momento fuera de los Play-off con ocho partidos ganados de 20 disputados, mientras que Phoenix Suns sigue en puestos de Play-off con 11 victorias en 20 partidos jugados.

Durante el primer cuarto New Orleans Pelicans fue el principal líder y protagonista en la cancha, alcanzó una diferencia de nueve puntos (12-3) hasta finalizar con un resultado de 28-25. Posteriormente, el segundo cuarto tuvo varios cambios de líder en el marcador hasta que terminó con un resultado parcial de 20-21. Tras esto, los jugadores acumularon un total de 48-46 puntos antes del descanso.

En el tercer cuarto New Orleans Pelicans consiguió distanciarse en el electrónico, marcó la máxima diferencia (14 puntos) al final del cuarto y acabó con un resultado parcial de 40-28 y un 88-74 de resultado global. Por último, durante el último cuarto los jugadores del equipo local se distanciaron de nuevo en el luminoso, de hecho, consiguieron un parcial durante este cuarto de 13-2 y llegaron a ir ganando por 28 puntos (119-91), y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 35-27. Finalmente, los jugadores cerraban el marcador del partido con un resultado de 123-101 a favor del equipo local.

La victoria de New Orleans Pelicans se cimentó sobre los 28 puntos, seis asistencias y siete rebotes de Zion Williamson y los 23 puntos, seis asistencias y cuatro rebotes de Brandon Ingram. Los 25 puntos, dos asistencias y cuatro rebotes de Devin Booker y los 13 puntos, dos asistencias y 11 rebotes de Deandre Ayton no fueron suficientes para que Phoenix Suns ganase el partido.

Tras conseguir la victoria, en el siguiente encuentro New Orleans Pelicans se verá las caras con Indiana Pacers en el Bankers Life Fieldhouse, mientras que Phoenix Suns se enfrentará a Detroit Pistons en el Phx Arena.